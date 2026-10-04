Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Hasta qué HORA se puede VOTAR HOY, domingo 4 de octubre?

Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de ciudadanos participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollan a nivel nacional. En este contexto, la ONPE recordó que los locales de votación estarán habilitados desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario establecido para que los electores puedan acudir a cumplir con su deber ciudadano.

ONPE: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy, domingo 4 de octubre?

Según la ONPE, los miembros de mesa deben presentarse en sus locales de votación desde las 6:00 a. m. para instalar las mesas de sufragio.

La jornada electoral comienza a las 7:00 a. m. y termina a las 5:00 p. m., por lo que esta última es la hora límite para acudir a votar. Sin embargo, quienes ya se encuentren dentro del local de votación antes del cierre podrán emitir su voto. En cambio, las personas que lleguen después de las 5:00 p. m. no podrán ingresar. Por eso, lo recomendable es salir con anticipación para evitar cualquier contratiempo en el camino.

La ONPE recuerda el horario oficial de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La recomendación es acudir con anticipación al local de votación asignado para evitar inconvenientes durante la jornada electoral. De esta manera, el horario de votación comprende desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

¿Se puede votar con el DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Sí. Los ciudadanos que tengan el DNI vencido o próximo a vencer podrán utilizarlo para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta medida permite que los electores ejerzan su derecho al voto durante la jornada electoral.

La disposición comprende los DNI azul, amarillo y electrónico, incluidas las versiones DNIe 1.0, 2.0 y 3.0. Asimismo, los adultos que aún conservan un DNI amarillo de menor de edad podrán votar, siempre que figuren en el padrón electoral.

Es importante precisar que esta ampliación de vigencia tiene un alcance limitado. Es decir, un DNI vencido será aceptado para votar, pero no recupera su validez para realizar otros trámites administrativos, bancarios, notariales o similares. Así, para quienes aún se preguntan hasta qué hora se puede votar hoy domingo, el límite establecido es las 5:00 p. m. La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comienza a las 7:00 a. m. y culmina a esa hora en los locales de votación.