A horas de desarrollarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de este domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre cambios y reubicaciones en determinados locales de votación de Lima entre otras regiones del país. ¿Tu sede fue cambiada? Conoce más detalles.

ONPE reubicó locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Mediante sus plataformas oficiales, la ONPE precisó que reubicó 12 locales de votación a nivel nacional para la jornada electoral de este 4 de octubre. Por ello, los electores deberán verificar con anticipación el establecimiento que les corresponde, a través del enlace oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe

Lima Metropolitana

En Los Olivos, un grupo de electores deberá considerar un cambio de sede para la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La modificación alcanza a 23 mesas de sufragio, que dejaron de estar asignadas a la IEP Liceo San Juan y fueron trasladadas a la IEP Saco Oliveros.

Los electores del Rímac deberán estar atentos a una modificación en su lugar de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En esta jurisdicción, 9 mesas de sufragio que correspondían a la IE 3014 Leoncio Prado ahora funcionarán en la IE Esther Cáceres Salgado.

Arequipa

En el distrito de Ocoña, la ONPE dispuso la reubicación del local de votación IEP Santísima Infanta María. Los electores deberán acudir ahora a la IE 40259 CPED Pumacoto, establecimiento que funcionará como nueva sede de sufragio durante este proceso electoral.

Ica

En Subtanjalla, Ica, la ONPE realizó una modificación en el local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los electores que tenían asignada la IEP Santísima Virgen María deberán dirigirse ahora a la IE 138 Santa Rosa de Lima, donde se reubicaron 7 mesas.

Pasco

Los votantes de Yanacancha, en Pasco, deberán tomar en cuenta un cambio importante antes de acudir a las urnas este 4 de octubre. La ONPE trasladó 7 mesas de sufragio que estaban instaladas en la IE Colegio Particular Integrado Francisco Bolognesi hacia la IE 31 Nuestra Señora del Carmen - Secundaria.

Cajamarca

En Los Baños del Inca, Cajamarca, también se ha dispuesto un cambio en los puntos de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En esta jurisdicción, 14 mesas de votación fueron trasladadas de la IE 82040 Virgen de la Natividad a la IE Ampudia Figueroa. Los electores deberán considerar esta modificación al momento de acudir a votar este 4 de octubre.

Cusco

Los electores de Chamaca, Cusco, deberán estar atentos a una modificación en la jornada electoral de este 4 de octubre. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE trasladó 5 mesas de sufragio que anteriormente funcionaban en la IE Antonio Raymondi hacia la IE 56264.

ONPE reubica locales de votación para este 4 de octubre por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Tacna

La ONPE trasladó 14 mesas de sufragio en Tacna que estaban previstas en la IE San José Fe y Alegría 40 hacia la IE Modesto Basadre. El cambio corresponde únicamente al lugar de votación, por lo que es importante verificar la asignación actual antes de la jornada electoral.

Huancavelica

Los electores de Yauli, Huancavelica, también deberán considerar un cambio en su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ONPE trasladó 3 mesas de sufragio que estaban asignadas a la IE Inicial 114 Los Milagritos hacia la IE 36036.

Junín

Un importante cambio deberá ser tomado en cuenta por los votantes de Monobamba, Junín, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 5 mesas de sufragio que figuraban en la IE 30449 fueron trasladadas a la IE Monobamba, por lo que este nuevo establecimiento será el punto al que deberán dirigirse los electores asignados a dichas mesas este 4 de octubre.

Loreto

Los ciudadanos de Teniente Manuel Clavero, Loreto, tendrán que dirigirse a una nueva sede para ejercer su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ONPE trasladó 2 mesas de sufragio de la IE 60348 a la IE 6010104 Teniente EP Luis García Ruiz.