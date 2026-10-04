Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre en todo el Perú. La jornada electoral determinará a las autoridades regionales y locales que desempeñarán sus funciones para el período 2027-2030. La votación abarca Lima Metropolitana, el Callao y las 25 regiones del país.

Los ciudadanos recibirán una cédula de votación que podrá contener una, dos, tres o cuatro columnas, dependiendo del domicilio que figure en su documento nacional de identidad (DNI). El evento está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargará de resolver las actas observadas y de proclamar a las próximas autoridades. ¿A qué hora se difundirán los resultados oficiales?

¿A qué hora sale el flash electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Los resultados del flash electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se anunciarán hoy, domingo 4 de octubre, a las 5.00 p. m., justo al finalizar la jornada de votación. Su anuncio se realizará en simultáneo con el cierre de las mesas de sufragio.

La transmisión de los resultados, que incluirá los datos a boca de urna, estará a cargo de canales de señal abierta, como América Televisión y Canal N, que ofrecerán una completa cobertura informativa del evento electoral. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pondrá a disposición de los ciudadanos la consulta de resultados, progresivamente, a través de su plataforma electoral.

Cabe resaltar que la disponibilidad de los primeros datos en la plataforma estará sujeta al procesamiento de las actas que se envían desde cada mesa de votación.

Así va el mapa de resultados por regiones

El domingo 4 de octubre de 2026, se realizará la jornada electoral, con las mesas habilitadas hasta las 5.00 p. m. Según la legislación vigente y las directrices de organismos como la ONPE y el JNE, los primeros datos estadísticos consolidados, así como el avance del mapa de resultados por regiones, se anunciarán de manera oficial una vez que concluya la votación.

Tras el cierre de las urnas, ONPE iniciará la difusión de los primeros resultados del escrutinio, así como de los mapas interactivos oficiales, a través de su página web.

¿Cuáles son los horarios de votación y qué pasa con los que no acudirán a las urnas?

Los electores tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m., lo que representa una jornada de 10 horas. Aquellos que se encuentren dentro del local de votación a las 5.00 p. m. podrán participar en el proceso electoral. Una vez cerrado el sufragio, se dará inicio al escrutinio de los votos.

Es importante destacar que los ciudadanos que no participen en la votación podrían enfrentar multas que varían entre S/27,50 y S/110, dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito que aparece en su DNI.