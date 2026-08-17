Conmoción en la Serie A: futbolista de Cagliari casi muere ahogado en una piscina y su estado es crítico

Cagliari y diversos clubes de Italia se pronunciaron sobre la situación del futbolista francés Yaël Trépy, quien se encuentra en coma inducido luego de haber sido hallado en una piscina casi sin signos vitales.

"¡Fuerza, Yaël, todos estamos contigo! El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución", escribió el Cagliari en una publicación en X, confirmando así la complicada situación médica que atraviesa el futbolista de 20 años. Según los primeros reportes, su condición es crítica y las próximas horas serán clave.

Yael Trepy tuvo que ser internado de urgencia

Enseguida, la institución italiana agregó: "En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yaël y a su familia. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible".

De acuerdo con informaciones de la prensa italiana, Yaël Trépy no sabía nadar y terminó en la parte más profunda de la piscina, sufriendo severas dificultades para respirar y mantenerse a flote.

Posteriormente, Trépy fue internado de urgencia en un centro de salud tras llegar en estado crítico. Los primeros diagnósticos médicos indican que el futbolista francés tiene una importante cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio normal de oxígeno.