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Conmoción en la Serie A: futbolista de Cagliari casi muere ahogado en una piscina y su estado es crítico

El francés Yaël Trepy del Cagliari se encuentra en coma inducido tras haber sido encontrado en una piscina. Los reportes médicos indican que tiene agua en los pulmones.

Sandra Morales
Los reportes médicos indican que Yael Trepy tiene agua en los pulmones.
Los reportes médicos indican que Yael Trepy tiene agua en los pulmones. | FOTO: Cagliari
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Cagliari y diversos clubes de Italia se pronunciaron sobre la situación del futbolista francés Yaël Trépy, quien se encuentra en coma inducido luego de haber sido hallado en una piscina casi sin signos vitales.

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"¡Fuerza, Yaël, todos estamos contigo! El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución", escribió el Cagliari en una publicación en X, confirmando así la complicada situación médica que atraviesa el futbolista de 20 años. Según los primeros reportes, su condición es crítica y las próximas horas serán clave.

Yael Trepy

Yael Trepy tuvo que ser internado de urgencia

Enseguida, la institución italiana agregó: "En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yaël y a su familia. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible".

De acuerdo con informaciones de la prensa italiana, Yaël Trépy no sabía nadar y terminó en la parte más profunda de la piscina, sufriendo severas dificultades para respirar y mantenerse a flote.

Posteriormente, Trépy fue internado de urgencia en un centro de salud tras llegar en estado crítico. Los primeros diagnósticos médicos indican que el futbolista francés tiene una importante cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio normal de oxígeno.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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