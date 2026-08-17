Conmoción en la Serie A: futbolista de Cagliari casi muere ahogado en una piscina y su estado es crítico
El francés Yaël Trepy del Cagliari se encuentra en coma inducido tras haber sido encontrado en una piscina. Los reportes médicos indican que tiene agua en los pulmones.
Cagliari y diversos clubes de Italia se pronunciaron sobre la situación del futbolista francés Yaël Trépy, quien se encuentra en coma inducido luego de haber sido hallado en una piscina casi sin signos vitales.
PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 17 de agosto EN VIVO: quiénes juegan, horarios y dónde ver fútbol por TV
"¡Fuerza, Yaël, todos estamos contigo! El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución", escribió el Cagliari en una publicación en X, confirmando así la complicada situación médica que atraviesa el futbolista de 20 años. Según los primeros reportes, su condición es crítica y las próximas horas serán clave.
Yael Trepy tuvo que ser internado de urgencia
Enseguida, la institución italiana agregó: "En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yaël y a su familia. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible".
De acuerdo con informaciones de la prensa italiana, Yaël Trépy no sabía nadar y terminó en la parte más profunda de la piscina, sufriendo severas dificultades para respirar y mantenerse a flote.
Posteriormente, Trépy fue internado de urgencia en un centro de salud tras llegar en estado crítico. Los primeros diagnósticos médicos indican que el futbolista francés tiene una importante cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio normal de oxígeno.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
d'Uchis Sweets & Cakes
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!
PRECIOS/ 79.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00