¿A qué hora juega Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026 y dónde ver la transmisión del partido?

Todo listo para el choque clave de Ecuador ante Curazao por la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. La Tri no logró iniciar de gran manera tras una dura derrota ante Costa de Marfil, por lo que está obligada a sumar tres puntos frente a un conjunto curazaleño que viene de ser goleado 7-1 por Alemania en su estreno en el certamen de la FIFA.

¿Cuándo juega Ecuador vs Curazao?

El partido entre Ecuador vs Curazao por la fecha 2 del grupo E del Mundial 2026 se juega el próximo sábado 20 de junio en el Estadio Kansas City. Ambos elencos iniciaron con pie izquierdo este certamen de la FIFA, por lo que se juegan su última oportunidad de soñar con la clasificación a dieciseisavos de final.

¿A qué hora juega Ecuador vs Curazao?

El choque entre ecuatorianos y curazaleños inicia a partir de las 19.00 horas de Ecuador y Perú (00.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19.00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 20.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21.00

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao EN VIVO?

La transmisión del partido entre Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026 se verá por la señal abierta de Teleamazonas en todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, estarán disponibles los servicios de paga DSports (antes DirecTV Sports) y Paramount+.

Ecuador viene de perder ante Costa de Marfil en el estreno por el Mundial 2026.

Canales de transmisión para ver Ecuador vs Curazao