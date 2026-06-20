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Canal confirmado del Argentina vs Austria por la fecha 2 del Mundial 2026

Se viene un tremendo partido: Argentina vs Austria en el AT&T Stadium por la fecha 2 del Mundial 2026.

Gary Huaman
Argentina jugará contra Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.
Argentina jugará contra Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Argentina buscará sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras golear a Argelia con un hat-trick de Lionel Messi, la Albiceleste enfrentará a Austria por la segunda fecha del grupo J en el AT&T Stadium.

La Copa Mundial de la FIFA se encuentra en la segunda fecha de la fase de grupos.

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De cara a este encuentro, si los dirigidos por Lionel Scaloni logran una victoria, sellarán su pase, pues, así pierdan en la última jornada, Austria no podrá arrebatarles el primer lugar por haber perdido el duelo directo. Si empata o cae en esta fecha, deberá esperar hasta la última, cuando enfrente a Jordania.

A continuación, podrás revisar toda la información sobre el choque por el Mundial 2026.

Lionel Messi anotó un hat-trick ante Argelia.

Lionel Messi anotó un hat-trick ante Argelia.

¿Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

La transmisión del partido Argentina vs Austria por el Mundial 2026 estará a cargo del canal DSports y las plataformas de streaming DGO y Paramount+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en tierra gaucha, entonces podrás verlo a través de Televisión Pública, TyC Sports, Telefe y Disney+.

¿Cuándo juegan Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

El choque entre Argentina y Austria se jugará este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Argentina y Austria está pactado para las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora argentina).

Tabla de posiciones de Argentina en el Mundial 2026

Grupo JPJDFPuntos
1. Argentina133
2. Austria123
3. Jordania1-20
4. Argelia1-30
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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