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Ecuador vs Curazao EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el Mundial 2026

¡Tremendo partidazo! Este sábado 20 de junio, Ecuador y Curazao jugarán EN VIVO por la fecha 2 del Mundial 2026.

Gary Huaman
Ecuador jugará contra Curazao por la fecha 2 del Mundial 2026.
Ecuador jugará contra Curazao por la fecha 2 del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Ecuador vs Curazao EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha 2 del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium. El enfrentamiento está pactado para este sábado 20 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y contará con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ en Sudamérica.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Tabla de posiciones de Ecuador en el Mundial 2026

EquipoPJDFPuntos
1. Alemania163
2. Costa de Marfil113
3. Ecuador1-10
4. Curazao1-60

¿A qué hora juegan Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Ecuador vs Curazao está pactado para este sábado 20 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Arrowhead Stadium.

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?

La transmisión del Ecuador vs Curazao por la fecha 2 del Mundial 2026 estará a cargo del canal DSports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+.

Ecuador enfrentó a Costa de Marfil

Ecuador enfrentó a Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao: posibles alineaciones

  • Ecuador: Galindez; Hincapie, Ordóñez, Pacho, Preciado; Caicedo, Franco; Yeboah, Vite, Plata y Valencia.
  • Curazao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong, Locadia y Hansen.

Ecuador vs Curazao: apuestas y pronósticos

ApuestasEcuadorEmpateCurazao
Betsson1.119.9031.00
Betano1.158.7526.00
Bet3651.1011.0019.00
1XBet1.1210.7035.00
Doradobet1.148.8026.00

Ecuador vs Curazao: previa del partido

Todo o nada en el Arrowhead Stadium. La Selección de Ecuador afronta este sábado un duelo crucial por la supervivencia en el Grupo E del Mundial 2026. Tras el amargo debut frente a Costa de Marfil, donde una desatención en el último minuto significó una derrota por 1-0, los dirigidos por Sebastián Beccacece se quedaron sin margen de error.

El combinado sudamericano saltará al césped con la presión de hacer valer su condición de favorito, sabiendo que cualquier resultado que no sea la victoria complicaría drásticamente sus opciones de clasificar, sobre todo teniendo en cuenta que cerrará la fase de grupos ante la poderosa Alemania.

Por su parte, Curazao llega a la cita herido en su orgullo, pero con la ilusión intacta de dar un golpe histórico. El conjunto caribeño sufrió un bautismo de fuego sumamente hostil en la primera jornada tras encajar una goleada de 7-1 ante Alemania, lo que dejó al descubierto serias falencias defensivas que Ecuador intentará explotar desde el pitazo inicial.

A pesar del duro golpe anímico, la cenicienta del grupo sabe que en el fútbol no hay imposibles y buscará aprovechar los nervios de una escuadra tricolor que carga con la obligación histórica y el peso de su jerarquía internacional.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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