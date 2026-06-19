Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico

Todo va quedando listo para el Alemania vs Costa de Marfil por el grupo E del Mundial 2026. Ambas escuadras necesitan del triunfo para clasificar a dieciseisavos de final, por lo que no se guardarán nada en el campo del Estadio Toronto de Canadá. Todo se llevará a cabo el sábado 20 de junio a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT) con la transmisión de América TV, DirecTV Sports, Disney Plus y Paramount+.

La selección alemana llega a este compromiso con un poder ofensivo que ha llamado la atención de analistas y aficionados. En su primer partido, la 'Mannschaft' goleó 7-1 a Curazao y mostró una efectividad de cara al arco que recuerda a sus mejores etapas. Este arranque ha devuelto la ilusión a un país que busca dejar atrás las frustraciones de los últimos torneos internacionales y consolidarse como uno de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Por su parte, Costa de Marfil representa la resistencia, la potencia física y la tradición del fútbol africano. Los 'Elefantes' tuvieron un debut más trabajado y vencieron 1-0 a Ecuador gracias a un gol en el minuto 90. Ese triunfo inyectó confianza en el plantel marfileño, que sabe que no llega como favorito ante los europeos, pero cuenta con herramientas físicas y talento individual para competir ante cualquiera.

Las expectativas para este sábado 20 de junio son altas, ya que se enfrentan dos realidades futbolísticas distintas, pero competitivas. Alemania intentará adueñarse de la posesión del balón y dictar el ritmo del juego desde el mediocampo, mientras Costa de Marfil buscará forzar el error en la salida germana y explotar la velocidad de sus extremos. Una victoria de cualquiera de los dos significará asegurar la clasificación matemática y enviar un mensaje de autoridad al resto de competidores del torneo.

¿Cuándo juega Alemania vs Costa de Marfil?

El partido entre Alemania vs Costa de Marfil por la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026 se jugará el sábado 20 de junio en el Estadio Toronto, en Canadá. Ambos elencos consiguieron una victoria en su debut, por lo que el ganador del encuentro asegurará su clasificación a dieciseisavos de final.

¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil?

Este choque entre alemanes y costamarfileños inicia a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17.00 horas

España: 22.00 horas

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil?

La transmisión del partido entre Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) en Perú. Asimismo, también estará disponible en el servicio de paga de DSports (antes DirecTV), DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Alemania vs Costa de Marfil

Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México: ViX México

Paraguay: GEN, Trece

Perú: América TV, América TVGO, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Paramount+

España: DAZN, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur inter

Alemania y Costa de Marfil son líderes del grupo E del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Alemania vs Costa de Marfil

Alemania: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané, Kai Havertz.

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande, Bazoumana Toure, Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.

Alemania vs Costa de Marfil: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Alemania se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Costa de Marfil en este choque por el Mundial 2026. Dicho ello, estas son las cuotas que ofrecen las casas de apuestas a los aficionados: