¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Alemania se enfrenta a Costa de Marfil, en partido correspondiente a la fecha dos del Mundial 2026 que se jugará en Toronto (Canadá). Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro por el Grupo E del certamen que se desarrolla en Norteamérica.

¿Cuándo juega Alemania vs. Costa de Marfil?

Alemania se enfrentará a Costa de Marfil este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium de Canadá.

¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil?

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

España: 22.00 horas

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil?

Perú: América Televisión, América TVGO, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Argentina: TyC Sports, mitelefe, TyC Sports Play, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, RCN En Vivo, DSports, Disney+, DGO y Paramount+

Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: AUF TV, DSports, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+ e Inter

México: ViX

Estados Unidos: Fox Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Alemania vs. Costa de Marfil: previa del partido

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en el Toronto Stadium (BMO Field) bajo una premisa atractiva: el que consiga quedarse con los tres puntos asegurará, de manera matemática, su boleto a los 16avos. de final del Mundial 2026. Ambos combinados llegan con el ánimo al tope tras salir airosos en la primera jornada, por lo que este choque directo no solo definirá al clasificado, sino también al líder del Grupo E.

La escuadra europea asume el rol de favorita después de la contundente exhibición ofensiva en su debut, donde los dirigidos por Julian Nagelsmann aplastaron 7-1 a Curazao. Con un frente de ataque liderado por piezas como Kai Havertz y Jamal Musiala, la Mannschaft buscará mantener esa intensidad en la circulación del balón para derribar el bloque defensivo de su rival y certificar su candidatura al título mundial.

Por su parte, los Elefantes no pretenden ser un invitado de piedra y planean plantar cara con su rigor físico y velocidad en las transiciones. El estratega de Costa de Marfil, Emerse Faé, sabe que la clave pasará por replicar el orden táctico que les permitió batir 1-0 a Ecuador sobre la hora gracias al tanto de Amad Diallo. Aunque la historia registra un único precedente amistoso entre ambos en 2009, que culminó en un reñido 2-2, el combinado marfileño saltará al campo neutral con el objetivo de dar la gran sorpresa del torneo.