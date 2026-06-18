Paraguay vs. Turquía EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026

Desde el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California, no te pierdas el partido entre Paraguay vs. Turquía por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026 de Norteamérica este viernes 19 de junio. El encuentro será a las 22.00 en Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para todo el continente latinoamericano, por lo que a continuación te brindamos todos los detalles al respecto.

Ambos equipos vienen de perder en sus respectivos debuts. La ‘Albirroja’ cayó de forma inesperada 4-1 ante Estados Unidos, anfitrión de la Copa del Mundo, y por ello marcha en el fondo de la tabla de posiciones con cero unidades y -3 de diferencia de gol. Por su parte, Turquía también sucumbió de manera imprevista por 2-0 frente a Australia, de forma que se ubica penúltimo con igual cantidad de puntos que la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro, pero con -2 de diferencia de gol.

Paraguay viene de perder con Estados Unidos.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía?

Te brindamos el horario según tu país:

México y Centroamérica: 9.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 10.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12.00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 11.00 p. m.

España: 5.00 a. m. (del sábado)

¿Dónde ver en vivo Paraguay vs. Turquía?

La transmisión del partido EN VIVO entre Paraguay vs Turquía será mediante la señal de América TV (canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, DirecTV Sports llevará el Mundial 2026 para toda Latinoamérica. Finalmente, podrás ver el compromiso totalmente online mediante DGO, América TVGO y Paramount Plus, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

¿Qué canal transmite el partido de Paraguay vs. Turquía?

Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Chile y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Paraguay: GEN, Trece, POPU TV y Unicanal.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Paraguay vs. Turquía: posibles alineaciones

Posible alineación de Paraguay (4-4-2) : Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón; Enciso, Sanabria.

: Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón; Enciso, Sanabria. Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Yüksek; Yılmaz, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu.

Fixture de Paraguay en el 2026

Fecha 1 | Estados Unidos 4-1 Paraguay - viernes 12 de junio

| Estados Unidos 4-1 Paraguay - viernes 12 de junio Fecha 2 | Turquía vs. Paraguay - viernes 19 de junio a las 22.00

| Turquía vs. Paraguay - viernes 19 de junio a las 22.00 Fecha 3 | Paraguay vs. Australia - jueves 25 de junio a las 21.00

Fixture de Turquía en el 2026

Fecha 1 | Australia 2-0 Turquía - sábado 13 de junio

| Australia 2-0 Turquía - sábado 13 de junio Fecha 2 | Turquía vs. Paraguay - viernes 19 de junio a las 22.00

| Turquía vs. Paraguay - viernes 19 de junio a las 22.00 Fecha 3 | Turquía vs. Estados Unidos - jueves 25 de junio a las 21.00

¿En qué estadio juegan Paraguay vs. Turquía?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Bahía de San Francisco, llamado Levi's Stadium por patrocinio, que está ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Este recinto es uno de los más grandes de Estados Unidos y cuenta con capacidad para albergar hasta 68.500 espectadores en sus tribunas.