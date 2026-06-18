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Henry dio fuerte comentario contra Cristiano Ronaldo tras empate en el Mundial: "No tú..."

Thierry Henry no se guardó nada y dio un rotunda crítica contra Cristian Ronaldo tras su rendimiento en el empate de la selección de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026.

Luis Blancas
Thierry Henry dio rotunda crítica a Cristiano Ronaldo tras empate con Portugal en el Mundial 2026
Thierry Henry dio rotunda crítica a Cristiano Ronaldo tras empate con Portugal en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Portugal solo pudo conseguir un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo tras la primera jornada del Mundial 2026. En medio de ello, Cristiano Ronaldo fue objeto de críticas por su rendimiento en el campo, y uno de quienes lo cuestionaron fue Thierry Henry, quien ahora comentó y no se guardó nada contra el delantero luso.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento ante Congo en el Mundial 2026

PUEDES VER: DT de Portugal rotundo con Cristiano Ronaldo tras rendimiento ante Congo: "Su edad..."

Thierry Henry dio rotunda crítica a Cristiano Ronaldo tras empate de Portugal en el Mundial 2026

Henry utilizó su programa en Fox Sports para lanzar una fuerte crítica al accionar de Cristiano cuando la selección portuguesa ataca, ya que considera que el delantero no ayuda a liberar marcas en su afán por marcar goles de manera individual.

"Hay algo importante, gente, especialmente para quienes están en casa: el equipo necesita marcar goles, no tú. Y ahora voy a explicarlo con más detalle", empezó diciendo.

Video: Fox Sports

"Portugal tiene el balón, Conceiçao va a recibirlo. Cristiano Ronaldo ha estado en esta situación varias veces. Si haces esa carrera ahí, obligas al defensor a tomar la decisión de cerrar esa zona. Pero como quiere marcar, va en la trayectoria de Bruno Fernandes. Si hubiera ido a esa zona pequeña, el defensor tendría que seguirlo y entonces sería un gol fácil para Bruno. Pero como quiere marcar, se cruza en la trayectoria del pase hacia atrás, ves a los dos jugadores y facilita a la defensa la anticipación", continuó.

Por otro lado, Thierry Henry afirmó que Cristiano Ronaldo no es un delantero central que se posiciona como 9 en el área y que, por eso, no logra destacar en esa posición, lo que reduce las posibilidades de que Portugal consiga victorias.

“Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, concluyó.

Portugal empató 1-1 ante RD Congo en su debut en el Mundial 2026

La selección de Portugal empató 1-1 ante la República Democrática del Congo por la primera fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Houston, en Estados Unidos. El gol del cuadro luso fue anotado por Joao Neves, mientras que el del cuadro sudafricano lo marcó Yoane Wissa.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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