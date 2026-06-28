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Alineaciones Brasil vs Japón por los playoffs del Mundial 2026: los onces para asegurar el pase a octavos
Los entrenadores Carlo Ancelotti y Hajime Moriyasu se preparan para lo que serán los playoffs del Mundial 2026. Conoce las formaciones que usarían para este partido.
¡Partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026! Ya quedaron definidos los cruces de la siguiente ronda de la Copa del Mundo y los amantes del buen fútbol disfrutarán del duelo entre Brasil y Japón, un encuentro que ilusiona por el peso futbolístico de ambas selecciones. Estos equipos no se enfrentan en un Mundial desde la edición disputada en Alemania 2006.
Para ese encuentro, los entrenadores Carlo Ancelotti y Hajime Moriyasu querrán salir con sus mejores nombres para lograr clasificarse a octavos de final, por lo que en esta nota conocerás las alineaciones con las que saldrían al terreno de juego, así como los esquemas que usarán.
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Alineación de Brasil contra Japón por el Mundial 2026
La Canarinha saltaría al terreno de juego con un esquema 4-3-3, donde el ataque estaría comandado por Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Rayan, quienes buscarán complicar a la defensa japonesa. En el mediocampo, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães se encargarían de la distribución del balón, mientras que Casemiro tendría la misión de recuperar la posesión.
Así formaría Brasil
Alineación de Japón contra Brasil por el Mundial 2026
Por su parte, el elenco nipón saldrá con un 3-5-2, formación que podría complicarlo en el contraataque por la rapidez con la que cuentan los atacantes brasileños. Sin embargo, será fundamental para Japón jugar a partir de la posesión, pues contará con bastantes jugadores en el mediocampo.
Así formaría Japón
¿Cuándo juega Brasil vs Japón por el Mundial 2026?
El partido entre Japón y Brasil se llevará a cabo este lunes 29 de junio y se podrá seguir en Perú desde las 12.00 p. m.
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