Carlo Ancelotti se sinceró y reveló su postura tras debut de Neymar en el Mundial 2026: “Hay que…”

La selección brasileña ganó cómodamente a Escocia en la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron determinantes de principio a fin y, con este triunfo, avanzaron como líderes de su grupo a dieciseisavos. En ese contexto, se produjo un momento que muchos hinchas esperaban: el debut de Neymar Jr., ya que el entrenador italiano, en el minuto 76, decidió darle minutos al crack brasileño. Fue un regreso esperado por los amantes del fútbol.

En conversación con los medios, Ancelotti opinó sobre este debut. Pese a todo lo que representa ‘Ney’, al jugador se le notaba fuera de ritmo, por lo que el estratega explicó qué piensa al respecto.

Carlo Ancelotti y su postura sobre el debut de Neymar en el Mundial 2026

Para el exentrenador del Real Madrid, el jugador de Santos FC, pese a no estar en su mejor momento, se ha preparado bien, por lo que, con sus cualidades, va a ayudar a la Canarinha.

"Trabajó y se preparó para recuperarse con gran profesionalismo y seriedad. Gracias a sus cualidades puede ayudar al equipo en este Mundial. Jugó bien en los pocos minutos que disputó".

Además, el estratega consideró que el astro brasileño ya merecía su oportunidad por todo lo que ha pasado y por la manera en la que se ha preparado.

"Merecía la oportunidad. Se preparó muy seriamente y ayudó al equipo. A Neymar no hay que motivarlo; a sus 34 años mantiene la pasión de un joven", sentenció.

¿Cuánto de calificación obtuvo Neymar?

Tras su participación en el partido, Neymar obtuvo una puntuación de 6,3, de acuerdo con las calificaciones de la plataforma Sofascore.