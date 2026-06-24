- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Escocia
- México vs Chequia
- Marruecos vs Haití
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¡Neymar debutó en el Mundial 2026! El brasileño ingresó ante Escocia y emocionó a todo el estadio
¡Volvió el '10'! En medio de las incertidumbres sobre una posible ausencia en la fase de grupos, Neymar reapareció ante Escocia y debutó en el Mundial 2026.
¡Sonríe la pelotita! Luego de varios meses de ausencia, Neymar Júnior volvió a pisar una cancha de fútbol y emocionó a miles de fanáticos que llegaron al Hard Rock Stadium. Precisamente hoy, ante Escocia, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Carlo Ancelotti hizo ingresar al futbolista del Santos para que juegue alrededor de 20 minutos.
Recordemos que la última vez que Neymar había jugado un partido oficial fue el 17 de mayo del 2026, donde disputó 65 minutos en la derrota del Santos ante Coritiba por el Brasileirao. Desde entonces, pasaron 38 días, poco más de cinco semanas, para que el ‘10’ juegue un encuentro.
Neymar Júnior volvió a disputar un partido oficial después de varios meses.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00