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¡Neymar debutó en el Mundial 2026! El brasileño ingresó ante Escocia y emocionó a todo el estadio

¡Volvió el '10'! En medio de las incertidumbres sobre una posible ausencia en la fase de grupos, Neymar reapareció ante Escocia y debutó en el Mundial 2026.

Gary Huaman
Neymar Júnior volvió a disputar un partido oficial después de varios meses.
Neymar Júnior volvió a disputar un partido oficial después de varios meses. | Foto: captura/DSports
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¡Sonríe la pelotita! Luego de varios meses de ausencia, Neymar Júnior volvió a pisar una cancha de fútbol y emocionó a miles de fanáticos que llegaron al Hard Rock Stadium. Precisamente hoy, ante Escocia, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Carlo Ancelotti hizo ingresar al futbolista del Santos para que juegue alrededor de 20 minutos.

Recordemos que la última vez que Neymar había jugado un partido oficial fue el 17 de mayo del 2026, donde disputó 65 minutos en la derrota del Santos ante Coritiba por el Brasileirao. Desde entonces, pasaron 38 días, poco más de cinco semanas, para que el ‘10’ juegue un encuentro.

Neymar

Neymar Júnior volvió a disputar un partido oficial después de varios meses.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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