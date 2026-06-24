¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania y en qué canal pasan partido del Mundial 2026?

Se acerca uno de los momentos decisivos del Mundial 2026. Las selecciones de Ecuador y Alemania se enfrentarán en un vibrante y decisivo encuentro por la fecha 3 del Grupo E. La ‘Tri’ necesita ganar a como dé lugar para seguir soñando con clasificar a los dieciseisavos de final, pero enfrente tendrá el poderío de los alemanes. Consulta los horarios y canales para ver el duelo.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania EN VIVO?

El duelo entre Ecuador y Alemania contará con la transmisión EN VIVO GRATIS por América TV (canal 4), disponible por señal abierta en todo el territorio peruano. Del mismo modo, estará disponible por la señal de DirecTV Sports para el resto de Sudamérica. Por su parte, en Ecuador, Teleamazonas se encargará de llevar el partido a todas las pantallas.

¿Qué canal transmite el partido de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026?

Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Unicanal.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, SiriusXM FC, Futbol de Primera y FOX One.

¿Cómo llega Ecuador al partido ante Alemania?

Ecuador complicó sus opciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026

La escuadra comandada por el DT Sebastián Beccacece no ha tenido el mejor arranque en el torneo, luego de sumar solo un punto en el campeonato. Ecuador tiene tan solo un gol en el campeonato y no pudo vencer a una selección menor en el papel como Curazao. Ahora, necesita una victoria para no quedar eliminada.