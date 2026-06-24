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¿A qué hora juega Curazao vs Costa de Marfil, canal de transmisión y dónde ver el Mundial 2026?
Hora confirmada del partido de Curazao vs. Costa de Marfil por la última fecha del grupo E del Mundial 2026. También revisa en qué canal y dónde ver la transmisión.
Se termina la fase de grupos del E. Costa de Marfil enfrenta a Curazao en la tercera jornada, este jueves 24 de junio, en el estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia. Los africanos buscarán meterse en la próxima etapa del Mundial de Norteamérica 2026. Aquí te contamos a qué hora es el partido, dónde ver la transmisión vía streaming y en qué canal seguirlo.
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Costa de Marfil, segundo del grupo E con 3 puntos, puede clasificar a dieciseisavos de final hasta con un empate. Por su parte, Curazao la tiene muy difícil, pero matemáticamente no está completamente eliminada. Ganar es la única opción para seguir con vida en este torneo, aunque también dependerá de otros resultados. Un empate la deja automáticamente fuera.
¿A qué hora juega Curazao vs Costa de Marfil?
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 4.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
- Inglaterra: 9.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Curazao vs Costa de Marfil? canal
TV
- DIRECTV Sports
Streaming
- DGO
- Paramount+
- ViX Mexico
Curazao vs Costa de Marfil: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|CURAZAO
|EMPATE
|COSTA DE MARFIL
|BETSSON
|21.00
|6.90
|1.18
|BETANO
|22.00
|7.40
|1.19
|1XBET
|24.00
|8.50
|1.17
|CALIENTE
|20.00
|7.30
|1.17
|DORADOBET
|18.50
|7.70
|1.18
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