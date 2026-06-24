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Partidos de HOY en el Mundial, jueves 25 de junio: programación, resultados y dónde ver
Conoce la programación completa de los partidos de este jueves en el Mundial 2026 que definirán a nuevas selecciones clasificadas a los 16avos de final.
Este jueves 25 de junio se definirán los grupos D, E y F del Mundial 2026, que ya tienen a Alemania y Estados Unidos clasificados a los 16avos de final. Por su parte, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Suecia, Australia y Paraguay lucharán por esos cupos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de este jueves.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Curazao vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Ecuador vs Alemania
|3.00 p. m.
|América TV, América TV GO, Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Japón vs Suecia
|6.00 p. m.
|Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Túnez vs Países Bajos
|6.00 p. m.
|Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Paraguay vs Australia
|9.00 p. m.
|Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Turquía vs Estados Unidos
|9.00 p. m.
|Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis en 16avos de final, cuatro en octavos de final, dos en cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos en 16avos de final, dos en octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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