Este jueves 25 de junio se definirán los grupos D, E y F del Mundial 2026, que ya tienen a Alemania y Estados Unidos clasificados a los 16avos de final. Por su parte, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Suecia, Australia y Paraguay lucharán por esos cupos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de este jueves.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Curazao vs Costa de Marfil 3.00 p. m. Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN Ecuador vs Alemania 3.00 p. m. América TV, América TV GO, Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN Japón vs Suecia 6.00 p. m. Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN Túnez vs Países Bajos 6.00 p. m. Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN Paraguay vs Australia 9.00 p. m. Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN Turquía vs Estados Unidos 9.00 p. m. Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis en 16avos de final, cuatro en octavos de final, dos en cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos en 16avos de final, dos en octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.