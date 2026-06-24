0
EN VIVO
México vs. República Checa por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Partidos de HOY en el Mundial, jueves 25 de junio: programación, resultados y dónde ver

Conoce la programación completa de los partidos de este jueves en el Mundial 2026 que definirán a nuevas selecciones clasificadas a los 16avos de final.

Gary Huaman
Aquí podrás revisar la programación de los partidos del Mundial 2026.
Aquí podrás revisar la programación de los partidos del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este jueves 25 de junio se definirán los grupos D, E y F del Mundial 2026, que ya tienen a Alemania y Estados Unidos clasificados a los 16avos de final. Por su parte, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Suecia, Australia y Paraguay lucharán por esos cupos. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de este jueves.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Curazao vs Costa de Marfil3.00 p. m.Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Ecuador vs Alemania3.00 p. m.América TV, América TV GO, Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Japón vs Suecia6.00 p. m.Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Túnez vs Países Bajos6.00 p. m.Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Paraguay vs Australia9.00 p. m.Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Turquía vs Estados Unidos9.00 p. m.Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis en 16avos de final, cuatro en octavos de final, dos en cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos en 16avos de final, dos en octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. México vs. República Checa EN VIVO por TV Azteca y Canal 5: transmisión del partido

  2. Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

  3. Partidos de HOY en el Mundial, miércoles 24 de junio: programación, resultados y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano