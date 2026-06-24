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Japón vs. Suecia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Japón vs. Suecia chocan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Japón y Suecia juegan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026.
Japón y Suecia juegan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Japón vs. Suecia se enfrentan este jueves 25 de junio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Aquí podrás revisar la programación de los partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Partidos de HOY en el Mundial, jueves 25 de junio: programación, resultados y dónde ver

Japón vs. Suecia: horario del partido

Si sigues los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Japón vs. Suecia, por la tercera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 5.00 p. m.
  • Perú: 6.00 p. m.
  • Colombia: 6.00 p. m.
  • Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia: 7.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7.00 p. m.
  • Argentina: 8.00 p. m.
  • Brasil: 8.00 p. m.
  • Paraguay: 8.00 p. m.
  • Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (del viernes 26)

¿Dónde ver Japón vs. Suecia?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports+ y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports+ y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: Popu TV
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Universo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Japón vs. Suecia por el grupo F del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Japón y Suecia se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo acontecido en el grupo F, los neerlandeses ya están prácticamente en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que los suecos aún no saben si seguirán en competencia.

Japón, con 4 puntos, necesita ganar por un resultado abultado para terminar en el primer lugar del grupo F, siempre y cuando Países Bajos no lo supere en la diferencia de goles. Por su parte, Suecia necesita al menos un empate para continuar en la Copa del Mundo como uno de los mejores terceros.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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