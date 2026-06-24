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¿A qué hora juega Estados Unidos vs Turquía EN VIVO y dónde ver partido del Mundial 2026?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Estados Unidos vs Turquía por la tercera fecha del Mundial 2026, este jueves 25 de junio.

Francisco Esteves
Estados Unidos vs Turquía EN VIVO por el Mundial 2026.
Estados Unidos vs Turquía EN VIVO por el Mundial 2026.
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Se viene un enorme partido entre las selecciones de Estados Unidos y Turquía por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Este encuentro, que se llevará a cabo este jueves 25 de junio, será importante para los europeos porque necesitan una victoria para intentar clasificar como uno de los mejores terceros. Por su parte, los norteamericanos ya se encuentran en dieciseisavos de final y jugarán con mayor tranquilidad.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Turquía?

Estos son los horarios según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 20.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Turquía?

La transmisión del partido entre las selecciones de Estados Unidos y Turquía EN VIVO será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este encuentro del Mundial 2026 totalmente online vía DGO y Paramount+, si cuentas con una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

¿En qué canal ver EN VIVO Estados Unidos vs. Turquía?

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX
  • Perú: DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: DSports, DGO e Inter
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN

Estados Unidos vs. Turquía: posibles alineaciones

Posible once de Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Folarin Balogun.

Posible once de Turquía: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız y Kerem Aktürkoğlu.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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