Francia vs Noruega EN VIVO por Mundial 2026: horario, canal de transmisión y pronóstico

Francia vs. Noruega protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la última fecha del Mundial 2026. Este compromiso se jugará este viernes 26 de junio y tendrá como gran atractivo el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, además de que definirá al ganador del Grupo I. El partido dará inicio a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión en vivo por América TV, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

¿A qué hora juega Francia vs Noruega?

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Noruega EN VIVO?

El partido entre Francia vs Noruega contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4) para todo el territorio nacional. De igual manera, DirecTV Sports llevará el encuentro para toda Sudamérica.

Por su parte, el duelo también contará con la transmisión vía ONLINE por las aplicaciones de streaming de América TVGO, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Previa del partido Francia vs Noruega por Mundial 2026

Francia llega a la última jornada del Grupo I con la clasificación asegurada y la posibilidad de cerrar una fase de grupos perfecta. Los galos han dejado una gran imagen tras sus victorias ante Senegal e Irak.

Francia buscará sellar un puntaje perfecto en este Mundial

Didier Deschamps no estará en el banquillo debido al fallecimiento de su madre, aunque el equipo mantendrá la seriedad competitiva para asegurar el liderato. Kylian Mbappé, autor de cuatro goles en dos partidos, volverá a ser la principal referencia ofensiva.

Noruega ya hizo historia al conseguir dos triunfos en la fase de grupos por primera vez, tras superar con autoridad a Irak y Senegal. El combinado escandinavo tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, pero aún sueña con terminar en lo más alto del grupo.

Noruega hizo historia al clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Pese a las declaraciones de Erling Haaland restándole importancia al encuentro, una victoria permitiría a los noruegos superar a uno de los grandes candidatos al título. Su notable racha de resultados en el último año alimenta la ilusión de dar otro golpe sobre la mesa.

¿Qué canal transmite partido de Francia vs Noruega?

Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, Vivo Play y CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Unicanal.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, SiriusXM FC, Futbol de Primera y FOX One.

Francia vs Noruega: pronóstico y apuestas

Francia es considerada favorita para quedarse con la victoria en este encuentro y adueñarse del liderato del Grupo I. Consulta las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Cuotas de apuestas Francia Empate Noruega Betsson 1.58 4.70 5.15 Betano 1.67 4.45 5.00 Bet365 1.57 4.50 5.00 1xBet 1.64 4.57 5.33 Caliente 1.66 4.33 4.80 Stake 1.60 4.50 5.25

Francia vs Noruega: posibles alineaciones

Posible alineación de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kone, Rabiot, Dembelé, Olise, Cherki y Mbappé.

Posible alineación de Noruega: Nyland, Bjorkan, Ostigard, Ajer, Pedersen; Thorsby, Berge, Odegaard, Schjerlderup, Boob y Haaland.

Francia vs Noruega: historial de enfrentamientos

Ambas selecciones se han enfrentado en 15 ocasiones a lo largo de la historia, con un saldo a favor de Francia: 7 victorias, 4 empates y 3 triunfos para Noruega.