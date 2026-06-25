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Uruguay vs España EN VIVO por el Mundial 2026: alineaciones, horarios y canales para ver
Uruguay se enfrenta a España por el Grupo H del Mundial 2026 desde Guadalajara. Repasa horarios, canales y otros detalles para que no te pierdas este duelo.
Se viene el partido Uruguay vs España, este viernes 26 de junio, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. Este encuentro es por el Grupo H y se disputará en el Estadio Guadalajara. A continuación, conoce todos los detalles de este cotejo que promete emoción de principio a fin.
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Uruguay vs España: previa del partido
El cuadro charrúa no ha ganado en lo que va del Mundial 2026 (suma dos empates) y debe imponerse sí o sí ante la favorita si todavía quiere tener opciones de clasificar a dieciseisavos de final del certamen.
Por su parte, la Furia Roja pudo recuperarse con su goleada ante Arabia Saudita y le basta una victoria para asegurar su pase como primero del grupo. Incluso puede lograrlo con un empate, si se dan otros resultados.
Cabe señalar que en 10 partidos disputados entre estas selecciones, Uruguay nunca pudo vencer a España, que suma cinco triunfos en el historial absoluto.
Uruguay vs España: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:00 horas
- México: 18:00 horas
- Estados Unidos: 20:00 horas (Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)
- España: 02:00 horas (del día siguiente)
Uruguay vs España: dónde ver
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Canal 5, AUF TV y Paramount+
- Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV 360
- Colombia: DSports, DGO, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+ y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Chile: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión
- Paraguay: GEN y Trece
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sport y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen
- Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Uruguay vs España: pronósticos y cuotas de apuesta
España es favorita para imponerse a Uruguay, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas:
|Casas
|Uruguay
|Empate
|España
|Te Apuesto
|6.88
|4.03
|1.52
|Bet 365
|6.50
|4.20
|1.47
|Betsson
|7.10
|4.15
|1.52
|Betano
|7.80
|4.05
|1.53
|Apuesta Total
|7.80
|4.13
|1.54
Uruguay vs España: alineaciones probables
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.
España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.
Uruguay vs España: estadio
Estadio Akron de Guadalajara
El cara a cara entre Uruguay y España se disputará en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), ubicado en Zapopan, México. Este moderno escenario cuenta con una capacidad aproximada de 48.000 espectadores para albergar la cita mundialista.
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