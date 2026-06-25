Uruguay vs España EN VIVO por el Mundial 2026: alineaciones, horarios y canales para ver

Se viene el partido Uruguay vs España, este viernes 26 de junio, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. Este encuentro es por el Grupo H y se disputará en el Estadio Guadalajara. A continuación, conoce todos los detalles de este cotejo que promete emoción de principio a fin.

Uruguay vs España: previa del partido

El cuadro charrúa no ha ganado en lo que va del Mundial 2026 (suma dos empates) y debe imponerse sí o sí ante la favorita si todavía quiere tener opciones de clasificar a dieciseisavos de final del certamen.

Por su parte, la Furia Roja pudo recuperarse con su goleada ante Arabia Saudita y le basta una victoria para asegurar su pase como primero del grupo. Incluso puede lograrlo con un empate, si se dan otros resultados.

Cabe señalar que en 10 partidos disputados entre estas selecciones, Uruguay nunca pudo vencer a España, que suma cinco triunfos en el historial absoluto.

Uruguay vs España: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)

España: 02:00 horas (del día siguiente)

Uruguay vs España: dónde ver

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Canal 5, AUF TV y Paramount+

Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Colombia: DSports, DGO, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+ y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Chile: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión

Paraguay: GEN y Trece

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sport y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen

Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Uruguay vs España: pronósticos y cuotas de apuesta

España es favorita para imponerse a Uruguay, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas:

Casas Uruguay Empate España Te Apuesto 6.88 4.03 1.52 Bet 365 6.50 4.20 1.47 Betsson 7.10 4.15 1.52 Betano 7.80 4.05 1.53 Apuesta Total 7.80 4.13 1.54

Uruguay vs España: alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

Uruguay vs España: estadio

Estadio Akron de Guadalajara

El cara a cara entre Uruguay y España se disputará en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), ubicado en Zapopan, México. Este moderno escenario cuenta con una capacidad aproximada de 48.000 espectadores para albergar la cita mundialista.