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¿A qué hora juega Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 y dónde ver el partido?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Paraguay vs Australia por la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026.

Diego Medina
Paraguay y Australia se verán cara a cara por el Mundial 2026.
Paraguay y Australia se verán cara a cara por el Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se viene un partido de alto calibre entre las selecciones de Paraguay y Australia por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026. Ambos elencos necesitan conseguir una victoria, por lo que promete ser un encuentro con mucha fricción e intensidad. Conoce los horarios y canales de transmisión para vivir los 90 minutos.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

¿Cuándo juega Paraguay vs. Australia?

El partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026 se jugará el jueves 25 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco. Será un choque clave entre ambas escuadras, ya que el ganador asegurará directamente su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, mientras que el perdedor buscará ubicarse entre los mejores terceros.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia?

Este compromiso entre paraguayos y australianos inicia a las 9.00 p. m. hora peruana (11.00 p. m. de Asunción). Además, estos son los horarios en otros países:

  • México: 8.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 10.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia?

La transmisión del partido entre Paraguay vs. Australia por la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026 irá por la señal de DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Matías Galarza le dio la victoria a Paraguay sobre Turquía. Foto: FIFA

Matías Galarza le dio la victoria a Paraguay sobre Turquía. Foto: FIFA

Canales de transmisión para ver Paraguay vs. Australia

  • Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • México: ViX México
  • Paraguay: GEN, Trece, POPU TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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