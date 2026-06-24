¿A qué hora juega Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 y dónde ver el partido?

Se viene un partido de alto calibre entre las selecciones de Paraguay y Australia por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026. Ambos elencos necesitan conseguir una victoria, por lo que promete ser un encuentro con mucha fricción e intensidad. Conoce los horarios y canales de transmisión para vivir los 90 minutos.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Australia?

El partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026 se jugará el jueves 25 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco. Será un choque clave entre ambas escuadras, ya que el ganador asegurará directamente su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, mientras que el perdedor buscará ubicarse entre los mejores terceros.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia?

Este compromiso entre paraguayos y australianos inicia a las 9.00 p. m. hora peruana (11.00 p. m. de Asunción). Además, estos son los horarios en otros países:

México: 8.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia?

La transmisión del partido entre Paraguay vs. Australia por la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026 irá por la señal de DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Matías Galarza le dio la victoria a Paraguay sobre Turquía. Foto: FIFA

Canales de transmisión para ver Paraguay vs. Australia