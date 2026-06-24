- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Escocia
- México vs Chequia
- Marruecos vs Haití
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 y dónde ver el partido?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Paraguay vs Australia por la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026.
Se viene un partido de alto calibre entre las selecciones de Paraguay y Australia por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026. Ambos elencos necesitan conseguir una victoria, por lo que promete ser un encuentro con mucha fricción e intensidad. Conoce los horarios y canales de transmisión para vivir los 90 minutos.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
¿Cuándo juega Paraguay vs. Australia?
El partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026 se jugará el jueves 25 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco. Será un choque clave entre ambas escuadras, ya que el ganador asegurará directamente su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, mientras que el perdedor buscará ubicarse entre los mejores terceros.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia?
Este compromiso entre paraguayos y australianos inicia a las 9.00 p. m. hora peruana (11.00 p. m. de Asunción). Además, estos son los horarios en otros países:
- México: 8.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 10.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Paraguay vs. Australia?
La transmisión del partido entre Paraguay vs. Australia por la tercera jornada del grupo D del Mundial 2026 irá por la señal de DirecTV Sports, DGO y Paramount+.
Matías Galarza le dio la victoria a Paraguay sobre Turquía. Foto: FIFA
Canales de transmisión para ver Paraguay vs. Australia
- Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, POPU TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00