Paraguay vs Australia EN VIVO: horario, canal, alineaciones y apuestas por el Mundial 2026

Paraguay vs Australia EN VIVO protagonizará un emocionante encuentro por la fecha 3 del grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora paraguaya) y contará con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica. A continuación, podrás revisar todo acerca de este encuentro.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Australia por el Mundial 2026?

El choque entre Paraguay vs Australia se jugará este jueves 25 de junio desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora paraguaya) en el Levi's Stadium.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia por el Mundial 2026?

La transmisión del Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 estará a cargo de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.

Paraguay vs Australia: posibles lineaciones

Paraguay : Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Matías Galarza, Julio Enciso e Isidro Pitta.

: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Matías Galarza, Julio Enciso e Isidro Pitta. Australia: Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda y Mohamed Touré.

Paraguay vs Australia: apuestas y pronósticos

Apuestas Paraguay Empate Australia Betsson 2.90 2.28 3.95 Betano 2.80 2.32 4.20 Bet365 2.90 2.25 3.80 1XBet 3.03 2.18 4.43 Doradobet 2.84 2.32 4.05

Paraguay vs Australia: previa del Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad para la selección paraguaya en esta Copa del Mundo 2026. Este jueves, el Levi's Stadium de Santa Clara será escenario del duelo entre Paraguay y Australia por la tercera y última jornada del Grupo D. Tras el triunfo ante Turquía, los dirigidos por Gustavo Alfaro dependen de sí mismos para asegurar su boleto a los octavos de final. El combinado albirrojo sabe que no hay margen de error: debe ganar para asegurar la clasificación o esperar otros resultados.

Paraguay derrotó a Turquía.

Fiel al libreto que ha impuesto el estratega argentino, Paraguay apostará por el orden defensivo, la intensidad en la presión y las transiciones verticales para lastimar a su rival. Aunque la baja de Miguel Almirón en ataque enciende las alarmas en el esquema guaraní, la jerarquía de figuras como Gustavo Gómez y el aporte de Julio Enciso e Isidro Pitta aparecen como argumentos clave. El desafío también es estadístico: la Albirroja nunca ha podido derrotar a los australianos en el historial, una racha que este plantel buscará cortar en suelo estadounidense.

Por su parte, Australia llega tras su reciente tropiezo ante Estados Unidos, pero con la convicción de que su poderío físico y el juego aéreo pueden complicar a cualquier rival. El técnico Tony Popović planteará un bloque combativo, con la intención de explotar la velocidad por las bandas y la pegada de sus atacantes en el contragolpe. Con las casas de apuestas inclinando levemente la balanza a favor del cuadro sudamericano, se espera un choque de alta tensión. Las cartas están sobre la mesa y América sigue atenta a un duelo que promete 90 minutos de gran intensidad.