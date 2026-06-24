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Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido de Ecuador vs Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026 vía América TV y DirecTV.
Momento de vivir uno de los partidos más impactantes de la tercera jornada del Mundial 2026 entre las selecciones de Ecuador y Alemania. Todo se llevará a cabo en el Estadio Nuevo York Nueva Jersey, en Estados Unidos, este jueves 25 de junio a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT), con la transmisión de América TV, Teleamazonas, DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
La tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026 trae uno de esos partidos que obligan a detener todo: Ecuador ante Alemania. Noventa minutos que pueden definir el rumbo de ambos en el torneo y que enfrentan dos estilos muy distintos. La Tri llega con la sensación de que todavía tiene una cuenta pendiente en esta Copa; tras caer en el debut y rescatar un empate en la segunda jornada, el margen de error prácticamente desapareció. Del otro lado aparece una selección alemana que ha mostrado contundencia, oficio y la capacidad de gol que históricamente la convierte en candidata.
Ecuador sabe que este tipo de escenarios suelen sacar su mejor versión. El equipo sudamericano necesita competir con intensidad, cerrar espacios y convertir cada recuperación en una transición rápida. La clave estará en sostener el orden defensivo y encontrar valentía para atacar cuando aparezcan los espacios. No será un partido para especular demasiado: el contexto exige personalidad y momentos de máxima concentración.
Alemania, mientras tanto, llega con el cartel de favorito y con argumentos para sostenerlo. El conjunto europeo ha mostrado autoridad en el grupo y entiende cómo administrar este tipo de encuentros donde la presión pesa tanto como el talento. Su circulación rápida, el juego por bandas y la capacidad para acelerar cerca del área rival pueden marcar diferencias si Ecuador le concede metros.
Todo está servido para una noche mundialista de alto voltaje. Ecuador buscará escribir una página histórica y demostrar que puede competir de igual a igual ante una potencia del fútbol mundial. Alemania intentará confirmar su candidatura y avanzar sin sobresaltos. En estos partidos suele aparecer una verdad sencilla del fútbol: cuando rueda la pelota, el favoritismo vale menos que el carácter.
¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania?
El partido entre Ecuador vs Alemania por la tercera jornada del Grupo E del Mundial se juega este jueves 25 de junio en el Estadio Nuevo York Nueva Jersey. La Tri tiene la obligación de sumar tres puntos en busca de conseguir su anhelada clasificación a los dieciseisavos de final, pero enfrentará a un conjunto europeo que no quiere tropezar.
¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania?
El duelo entre ecuatorianos y alemanes por el Mundial 2026 inicia a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 16.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.00 horas
¿Dónde ver Ecuador vs Alemania?
La transmisión del partido entre Ecuador vs Alemania se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes las opciones de Teleamazonas, DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Ecuador vs Alemania
- Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, aEntel TV
- Brasil: SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece
- Perú: DIRECTV, DGO, América TV, América TVGO, Disney+, Paramount+, TV 360
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC
Árbitros de Ecuador vs Alemania
- Árbitro: Tori Penso (USA)
- Asistente 1: Brooke Mayo (USA)
- Asistente 2: Kathryn Nesbitt (USA)
- Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia)
Árbitros del Ecuador vs Alemania.
Posibles alineaciones de Ecuador vs Alemania
Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda/Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata.
Alemania: Manuel Neuer/Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck; Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovicć, Felix Nmecha, Nathaniel Brown; Deniz Undav, Kai Havertz y Leroy Sané.
Ecuador vs Alemania: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Alemania se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Ecuador en esta jornada del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|ECUADOR
|EMPATE
|ALEMANIA
|Betsson
|4.10
|4.05
|1.85
|Betano
|3.80
|4.10
|1.93
|Bet365
|3.75
|4.20
|1.83
|1XBet
|4.04
|4.21
|1.89
|Doradobet
|3.65
|4.20
|1.93
Historial Ecuador vs Alemania: resultados y estadísticas
- Alemania 4-2 Ecuador (Amistoso 2013)
- Ecuador 0-3 Alemania (Mundial 2006)
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