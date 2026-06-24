Países Bajos vs. Túnez por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Países Bajos vs. Túnez se enfrentan este jueves 25 de junio, desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Países Bajos vs. Túnez: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Países Bajos vs. Túnez, por la tercera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 10.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Túnez?

Perú, Ecuador y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TV Pública, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Países Bajos vs. Túnez por el grupo F del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Túnez se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo acontecido en el grupo F, los neerlandeses ya están casi clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que los tunecinos confirmaron su eliminación por perder sus dos primeros partidos.

Países Bajos, con 4 puntos, necesita ganar por un resultado abultado para quedar primero en el grupo F, siempre y cuando Japón no lo supere en la diferencia de goles. Por su parte, Túnez intentará despedirse de esta Copa del Mundo de la mejor manera.