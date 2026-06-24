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Países Bajos vs. Túnez por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Países Bajos vs Túnez chocan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Países Bajos vs. Túnez se enfrentan este jueves 25 de junio, desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Países Bajos vs. Túnez: horario del partido
Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Países Bajos vs. Túnez, por la tercera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 10.00 a. m.
- Perú: 11.00 a. m.
- Colombia: 11.00 a. m.
- Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia: 12.00 p. m.
- Chile: 12.00 p. m.
- Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.
- Argentina: 1.00 p. m.
- Brasil: 1.00 p. m.
- Paraguay: 1.00 p. m.
- Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver Países Bajos vs. Túnez?
- Perú, Ecuador y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TV Pública, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Países Bajos vs. Túnez por el grupo F del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Túnez se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo acontecido en el grupo F, los neerlandeses ya están casi clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que los tunecinos confirmaron su eliminación por perder sus dos primeros partidos.
Países Bajos, con 4 puntos, necesita ganar por un resultado abultado para quedar primero en el grupo F, siempre y cuando Japón no lo supere en la diferencia de goles. Por su parte, Túnez intentará despedirse de esta Copa del Mundo de la mejor manera.
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