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Países Bajos vs. Túnez por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Países Bajos vs Túnez chocan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Países Bajos y Túnez juegan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026.
Países Bajos y Túnez juegan este jueves por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Países Bajos vs. Túnez se enfrentan este jueves 25 de junio, desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un partido correspondiente a la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Conoce dónde ver todos los partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dónde ver los partidos del Mundial 2026 EN VIVO HOY: canales y transmisión GRATIS

Países Bajos vs. Túnez: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Países Bajos vs. Túnez, por la tercera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 10.00 a. m.
  • Perú: 11.00 a. m.
  • Colombia: 11.00 a. m.
  • Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia: 12.00 p. m.
  • Chile: 12.00 p. m.
  • Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.
  • Argentina: 1.00 p. m.
  • Brasil: 1.00 p. m.
  • Paraguay: 1.00 p. m.
  • Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Túnez?

  • Perú, Ecuador y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TV Pública, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Países Bajos vs. Túnez por el grupo F del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Túnez se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con lo acontecido en el grupo F, los neerlandeses ya están casi clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mientras que los tunecinos confirmaron su eliminación por perder sus dos primeros partidos.

Países Bajos, con 4 puntos, necesita ganar por un resultado abultado para quedar primero en el grupo F, siempre y cuando Japón no lo supere en la diferencia de goles. Por su parte, Túnez intentará despedirse de esta Copa del Mundo de la mejor manera.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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