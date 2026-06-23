México vs República Checa EN VIVO por Mundial 2026: horario, pronóstico y dónde ver partido

México vs República Checa protagonizarán un partido de alta intensidad este miércoles 24 de junio por la fecha 3 del Mundial 2026. Este compromiso representará la última oportunidad para los europeos de clasificar a la siguiente etapa, mientras que ‘El Tri’ ya está en dieciseisavos de final. El partido dará inicio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por DirecTV Sports, Canal 5, Telemundo y Paramount Plus.

¿A qué hora juega México vs República Checa?

A continuación, revisa los horarios confirmados para el inicio del partido de México vs República Checa por el Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del jueves)

¿Dónde ver México vs República Checa?

El partido entre México vs República Checa contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro podrá sintonizarse vía ONLINE por las aplicaciones de streaming de DGO y Paramount Plus. Por su parte, en México se podrá ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX.

Previa del México vs República Checa por Mundial 2026

México afronta la última jornada del Grupo C con el boleto a la siguiente ronda y el primer lugar ya asegurados, luego de imponerse con autoridad a Sudáfrica y Corea del Sur sin recibir goles. El equipo de Javier Aguirre ha destacado por su solidez defensiva y ahora buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

México ya aseguró su clasificación a los deciseisavos de final del Mundial 2026.

Con la clasificación en el bolsillo, todo apunta a que el técnico mexicano apostará por una alineación mixta para dosificar esfuerzos de cara a las rondas de eliminación directa. Aun así, futbolistas como Julián Quiñones, una de las figuras del equipo, buscarán mantener el buen nivel y darle una nueva alegría a la afición local.

Chequia, en cambio, llega obligada a ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar como uno de los mejores terceros. La derrota ante Corea del Sur y el empate sobre la hora frente a Sudáfrica dejaron al conjunto europeo contra las cuerdas, por lo que necesitará que Patrick Schick tenga una noche estelar y aguardar una combinación favorable de resultados para seguir con vida en el Mundial.

¿Qué canal transmite partido de México vs República Checa?

Perú: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

México: Canal 5 Televisa, Telemundo, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

España: DAZN.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, SiriusXM FC, Futbol de Primera y FOX One.

México vs República Checa: pronóstico y apuestas

México llega como favorita para quedarse con la victoria ante República Checa en la última jornada del Mundial 2026. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta.

Cuotas de apuestas México Empate República Checa Betsson 1.95 3.85 3.75 Betano 2.05 3.65 3.80 Bet365 1.91 3.90 3.60 1xBet 2.00 4.06 3.72 Caliente 1.93 3.95 3.70 Stake 1.95 3.85 3.55 Dorabobet 2.05 3.71 3.67

México vs República Checa: posibles alineaciones

Posible alineación de México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Luis Romo; Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Posible alineación de República Checa: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Robin Hranac, Tomas Holes; Jaroslav Zeleny, Pavel Sulc, Michal Sadilek, Alexandr Sojka, Vladimir Coufal; Adam Hlozek y Patrik Schick.

¿Dónde juegan México vs República Checa?

El partido entre México vs República Checa se disputará en el Estadio Ciudad de México, nombre que se utiliza en este Mundial 2026 para el mítico Estadio Azteca. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 88.000 espectadores en promedio.