¿A qué hora juega Corea del Sur vs Sudáfrica, canal de transmisión y dónde ver partido del Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en un compromiso que puede marcar el futuro de ambas selecciones en el torneo. Los surcoreanos intentarán dar un paso importante hacia la siguiente etapa, mientras que el conjunto africano buscará mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs Sudáfrica?

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del día siguiente)

Corea del Sur: 11.00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Corea del Sur vs Sudáfrica EN VIVO?

Los aficionados en Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming mediante la plataforma DGO.

Corea del Sur vs Sudáfrica: posibles alineaciones

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Heung-Min Son, Gue-Sung, Kang-In Lee. DT: Hong Myung-Bo.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

¿Cómo llegan Corea del Sur y Sudáfrica?

En las dos primeras jornadas del Grupo A, ambos equipos tuvieron resultados irregulares. Sudáfrica inició su participación con una derrota por 2-0 ante México y luego rescató un empate 1-1 frente a República Checa, con lo que sumó su primer punto en el torneo.

Corea del Sur, en cambio, debutó con una valiosa remontada por 2-1 sobre los checos, pero cayó por la mínima diferencia ante México en la segunda fecha, por lo que llega a este compromiso con la necesidad de sumar para asegurar su presencia en la próxima instancia.

El partido se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos diferentes, pero con el mismo objetivo: acercarse a la siguiente fase del campeonato más importante del fútbol.