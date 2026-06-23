Brasil vs. Escocia EN VIVO por el Mundial 2026: dónde ver, a qué hora juega y pronóstico

Todo listo para un partidazo entre Brasil y Escocia por la tercera jornada del grupo C del Mundial 2026. Todo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, este miércoles 24 de junio desde las 17.00 (22.00 GMT), con la transmisión de América TV (Canal 4) en señal abierta, así como por servicios de paga como DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

La Canarinha, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, llega a esta tercera jornada como líder del sector con cuatro unidades, producto de un trabajado empate 1-1 ante Marruecos y una contundente goleada por 3-0 frente a Haití. Con un Vinícius Júnior encendido, que ha marcado en los dos partidos previos, el combinado sudamericano necesita apenas un empate para asegurar su boleto a la siguiente ronda, aunque la consigna interna es obtener los tres puntos para amarrar el liderato definitivo y evitar cruces prematuros con las potencias del torneo.

Por su parte, la selección de Escocia asume este compromiso con la urgencia y la ilusión de hacer historia. Ubicados en la tercera posición con tres puntos, luego de vencer a Haití y caer por la mínima ante Marruecos, los pupilos de Steve Clarke necesitan sumar para clasificar de manera directa y no quedar a expensas de la compleja terna de los mejores terceros. Liderados en el campo por Andy Robertson y John McGinn, el conjunto europeo buscará romper una maldición histórica, ya que nunca ha logrado derrotar a Brasil en una Copa del Mundo, con un empate y tres derrotas en sus antecedentes en la máxima cita del fútbol.

El plano estratégico estará fuertemente condicionado por las intensas temperaturas del verano en Florida, un factor climático que podría desgastar el férreo bloque bajo que suele proponer el equipo británico. Se anticipa un duelo de estilos muy marcados: una propuesta brasileña volcada al ataque, que explotará la velocidad por las bandas con hombres como Rayan y Matheus Cunha, frente a un cuadro de las Tierras Altas que apelará al orden táctico, la resistencia física y el contragolpe para intentar firmar una de las mayores sorpresas en lo que va de esta cita mundialista.

Brasil anuncia su partido ante Escocia por el Mundial 2026.

¿Cuándo juega Brasil vs Escocia?

El partido entre Brasil vs Escocia por la tercera fecha del grupo C del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Ambos elencos necesitan la victoria para sellar su clasificación a la siguiente ronda del magno certamen de la FIFA.

¿A qué hora juega Brasil vs Escocia?

Este choque entre las escuadras de Brasil y Escocia inicia desde las 17.00 (22.00 GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 19.00 horas

España: 00.00 horas (jueves 25 de junio)

¿Dónde ver Brasil vs Escocia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Brasil vs Escocia por la tercera fecha del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4), totalmente gratis. Asimismo, tienes la opción del servicio de paga de DSports (antes DirecTV Sports). Del mismo modo, puedes sintonizarlo vía streaming en DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Brasil vs Escocia

Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, aEntel TV

Brasil: SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+CazéTV, Vivo Play

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

México: ViX México

Paraguay: GEN, Trece

Perú: DIRECTV, DGO, América TV, América TVGO, Disney+, Paramount+, TV 360

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat

EE. UU.: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC

Neymar tiene posibilidades de debutar con Brasil en el Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Brasil vs Escocia

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Rayan, Vinicius y Matheus Cunha.

Escocia: Angus Gunn, Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Ben Doak y Che Adams.

Brasil vs Escocia: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Brasil se perfila como amplio favorito ante la selección de Escocia en este choque del Mundial 2026. Dicho esto, damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ESCOCIA EMPATE BRASIL Betsson 8.70 5.15 1.37 Betano 8.50 5.00 1.42 Bet365 8.50 5.25 1.33 1XBet 9.00 5.28 1.40 Doradobet 9.40 5.45 1.35

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