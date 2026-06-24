¿Terror en el Mundial 2026? Neymar y todo Brasil sufrirán ataque OVNI, según especialista

El Mundial 2026 de la FIFA está a punto de pasar, de ser una un torneo que emociona a los amantes del fútbol en el planeta Tierra, a ser un fenómeno intergaláctico. Al menos así asegura que sucederá hoy, miércoles 24 de junio, la vidente brasileña Vó Bahiana, quien desde hace unas semanas viene afirmando que nuestro planeta sufrirá una invasión extraterrestre durante el partido entre Brasil vs. Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

De acuerdo con las publicaciones de la también influencer, un gigantesco OVNI (Objeto Volador No Identificado) ingresará al recinto deportivo en pleno compromiso de la Copa del Mundo para abducir a todos los presentes, comenzando por Neymar, Vinicius Júnior y todas las estrellas que se encuentren dentro del terreno de juego. Esto, por más increíble que suene, ha conseguido alertar a millones de fanáticos en todo el mundo.

Asimismo, según el relato de Vó Bahiana, el partido entre Brasil vs. Escocia durante el Mundial 2026 únicamente será el inicio de la invasión extraterrestre, ya que minutos después comenzarán a llegar más naves para seguir aterrorizando a los jugadores y espectadores que se encuentren en Estados Unidos. Las afirmaciones de la brasileña son tendencia en redes sociales.

Incluso, hay personas bromeando con la idea de que Carlo Ancelotti finalmente le permita jugar algunos minutos a Endrick y que justo en ese preciso momento sea abducido, lo que le impediría tener acción en la Copa del Mundo. Lo cierto es que únicamente se trata de una predicción de la mencionada vidente y carece de valor científico, por lo que la mayoría de personas en el planeta se mantiene sumamente tranquila.

Brasil vs. Escocia: hora y dónde ver partido del Mundial 2026

El partido entre Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 se llevará a cabo desde las 17.00 horas de Lima, Perú (5.00 p. m.) y contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. Este duelo es primordial para los sudamericanos, ya que deben ganar de forma obligatoria para quedarse con el primer puesto de su grupo.