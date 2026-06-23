Hora del Brasil vs Escocia, canal de transmisión y dónde ver partido del Mundial 2026

Brasil y Escocia volverán a enfrentarse en un partido decisivo de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026. El duelo del Grupo C en Miami será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en el escenario más importante, lo que lo convierte en uno de los más repetidos en la historia de la Copa del Mundo. Aquí te contamos cuándo juegan, a qué hora, qué canal transmite el encuentro en Perú y dónde ver la transmisión en cada país.

Brasil vs Escocia: hora del partido

Consulta los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Brasil vs Escocia, válido por la tercera fecha del Mundial 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

México y Centroamérica: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 17)

Brasil vs Escocia: canal de transmisión

Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, aEntel TV

Brasil: SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+CazéTV, Vivo Play

Chile: ChilevisionDIRECTV Sports ChileDGODisney+ Premium ChileParamount+

Colombia: Caracol TVRCN TelevisionDIRECTV Sports ColombiaDGODeportes RCN En VivoCaracol PlayDisney+ Premium SurdituRadio Nacional de ColombiaParamount+

México: ViX Mexico

Paraguay: GENTrece

Perú: DIRECTV, DGO, América TV, América TVGO, Disney+, Paramount+, TV 360

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, La 2 Cat

EE. UU.: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC

¿Dónde ver Brasil vs Escocia EN VIVO en Perú?

América TV y América TVGO transmitirán gratis el partido de Brasil vs. Escocia para todo el Perú. Como se recuerda, Canal 4 se encuentra en la señal abierta; sin embargo, si prefieres otras opciones, también están TV 360 de Bitel, Paramount+, Disney+, DIRECTV y DGO.

Brasil vs Escocia: alineaciones probables

Brasil : Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Henrique, Vinícius Júnior, Cunha.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Henrique, Vinícius Júnior, Cunha. Escocia : Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney, McTominay, Adams.

¿Cómo llegan Brasil y Escocia?

De momento, Brasil de Neymar es líder del grupo C junto a Marruecos; ambas selecciones tienen 4 puntos. Escocia, por su parte, es tercero con 3 unidades y Haití cierra la tabla con 0. Por lo tanto, el duelo entre la Seleção y los escoceses definirá a los equipos clasificados para los dieciseisavos del Mundial 2026. Un empate beneficiará a los sudamericanos.

Por ahora, la gran interrogante es la presencia de Neymar. El astro brasileño del Santos no ha podido jugar ni un solo minuto en estas dos primeras fechas y la hinchada de Brasil espera verlo en este encuentro decisivo, aunque la decisión final será del DT italiano Carlo Ancelotti, conforme al resultado que se dé.