Alineaciones de Brasil vs Escocia por el Mundial 2026: formaciones para partido del Mundial 2026

Todo listo para el partido entre Brasil vs Escocia por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. A ambas selecciones solo les basta el triunfo para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, por lo que no se guardarán nada en los próximos noventa minutos. Conoce las alineaciones de estos protagonistas, que paralizarán al planeta en un choque trascendental.

Alineación de Brasil vs Escocia

Este es el once que alista Carlo Ancelotti para la Canarinha: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Rayan, Vinicius y Matheus Cunha.

Brasil viene de golear a Haití por la segunda fecha del Mundial 2026.

Brasil llega con una propuesta mucho más dominante y ofensiva. La probable estructura de Carlo Ancelotti sería un 4-2-3-1 con doble pivote para controlar el ritmo y liberar talento arriba: Casemiro y Bruno Guimarães aportarán equilibrio, mientras Lucas Paquetá conectará con Vinícius Júnior y Matheus Cunha en ataque. La baja de Raphinha obliga a reajustar piezas, pero la sensación es que Brasil llega con más profundidad de plantilla y mayor capacidad para romper líneas si encuentra espacios temprano. Escocia necesitará un partido casi perfecto en defensa para sostener el resultado.

Alineación de Escocia vs Brasil

Así formará el conjunto europeo bajo la dirección de Steve Clarke: Angus Gunn, Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn, Ben Doak y Che Adams.

Escocia necesita de un triunfo para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026.

Escocia apunta a un bloque compacto, con un esquema cercano al 4-3-3, pero que en fase defensiva se convierte casi en un 4-5-1. La base pasa por el liderazgo de Scott McTominay y la creatividad de John McGinn para sostener transiciones rápidas, mientras que por fuera aparece el desequilibrio de Ben Doak. Atrás, la experiencia de Andrew Robertson será clave para intentar contener los cambios de ritmo brasileños. El gran reto escocés será no quedar demasiado hundido: necesita competir físicamente y aprovechar cada recuperación para salir directo.