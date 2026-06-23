¿A qué hora juega Marruecos vs Haití y dónde ver partido del Mundial 2026 que define el grupo C?

La selección de Marruecos deberá salir con todo desde los primeros minutos cuando se enfrente a Haití por la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. Para este encuentro, los marroquíes, que tienen cuatro puntos, no deberán perder la concentración, pues de hacerlo y conseguir un resultado poco positivo, quedarán atentos a una posible sorpresa de Escocia ante Brasil. Asimismo, estas tres naciones tienen una diferencia de tan solo un punto.

¿A qué hora juega Marruecos vs Haití por el Mundial 2026?

Este encuentro se podrá seguir en suelo peruano desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y, para que no te pierdas este partidazo que define el grupo C, Diario Líbero te presenta los horarios en otros países de la región.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Cómo ver Marruecos vs Haití por el Mundial 2026?

Para seguir este encuentro desde Perú, lo podrás hacer por la señal de DSports, cadena que cuenta con los derechos televisivos. Además, vía streaming, podrás verlo por DGO y Paramount+.

Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, GO, TyC Sports Play, Paramount+

TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, GO, TyC Sports Play, Paramount+ Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Disney+ Premium Brazil, CazéTV Chile: DSports, GO, Paramount+

DSports, GO, Paramount+ Colombia: DSports, GO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

DSports, GO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador: DSports, GO, Paramount+

DSports, GO, Paramount+ Guyana: DSports Caribbean, ENet TV

DSports Caribbean, ENet TV Paraguay: Unicanal

Unicanal Perú: DSports, GO, Paramount+

DSports, GO, Paramount+ Surinam: DSports Caribbean, Bluu, TV2 Suriname

DSports Caribbean, Bluu, TV2 Suriname Uruguay: DSports, GO, AUF TV, Paramount+

DSports, GO, AUF TV, Paramount+ Venezuela: DSports, GO, Inter

¿Dónde se llevará a cabo Marruecos vs Haití por el Mundial 2026?

El partido entre Marruecos y Haití se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium, recinto deportivo que albergará este encuentro y cuenta con una capacidad para 71.000 espectadores.