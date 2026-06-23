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¿A qué hora juega México vs República Checa y dónde ver partido Mundial 2026?
No te pierdas el partido México vs. República Checa por el Mundial 2026 desde el Estadio Azteca. Conoce horarios y canales para seguir el encuentro.
Se viene el partido entre México y República Checa, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. Este duelo es válido por el Grupo A y se juega en el Estadio Ciudad de México. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro.
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¿Dónde ver México vs. República Checa?
México se enfrentará a República Checa este miércoles 24 de junio del 2026 en el histórico Estadio Azteca, conocido formalmente como Mexico City Stadium, en Ciudad de México.
¿A qué hora juega México vs. República Checa?
- México: 14:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
- Estados Unidos: 16:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)
- Reino Unido: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
¿Dónde ver México vs. República Checa?
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN
México vs. República Checa: previa del partido
El tenis peruano sigue bajo los efectos del tremendo impacto provocado por Ignacio Buse. Tras firmar la mejor victoria de su incipiente carrera al tumbar en sets corridos al experimentado griego Stéfanos Tsitsipás en su debut absoluto sobre césped, la primera raqueta nacional no tiene tiempo para quedarse celebrando. El cuadro del Mallorca Championships avanza sin tregua y el juvenil ya conoce las coordenadas de su próximo destino en la pista española, donde buscará demostrar que lo ocurrido en el estreno no fue una casualidad de un solo día.
El reto inmediato de octavos de final tiene nombre y apellido: Vít Kopřiva. El checo llega con ritmo competitivo tras resolver con éxito su respectivo debut en el cuadro balear y se presenta como un examinador de cuidado. Aunque, por características y biotipo, Kopřiva prefiere los rallies largos típicos de la tierra batida, las canchas de Santa Ponsa —históricamente algo más lentas que el promedio de las pistas de hierba tradicionales— le ofrecen un escenario cómodo para intentar neutralizar la frescura y agresividad que el peruano exhibió en la ronda anterior.
La cita sobre el césped de la Cancha Central ya está programada para este miércoles 24 de junio a partir de las 5.30 a. m. (hora de Perú). Para Buse, meterse entre los ocho mejores de un torneo ATP 250 significaría dar otro salto de calidad en una gira europea que ya viene siendo sumamente fructífera para su madurez profesional. El partido promete máxima tensión táctica, donde el control de los nervios desde el servicio y la capacidad de adaptación rápida volverán a ser las llaves que abran la puerta de los cuartos de final.
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