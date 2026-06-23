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¡El Mundial está de luto! Fallece madre de Didier Deschamps, DT de Francia, y dejó a su selección

Se confirmó este martes el fallecimiento de la madre del seleccionador de Francia, Didier Deschamps. El técnico dejará la concentración de los galos en pleno Mundial 2026.

Angel Curo
Fallece madre de Didier Deschamps, DT de Francia y dejó a su selección
Fallece madre de Didier Deschamps, DT de Francia y dejó a su selección | Composición: Líbero
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La selección de Francia recibió un duro golpe en su concentración en el Mundial 2026, luego de que se conoció el fallecimiento de la madre del entrenador Didier Deschamps. El estratega dejará a su selección para acompañar a sus seres queridos tras esta lamentable noticia.

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Fallece la madre de Didier Deschamps, DT de Francia, y deja a su selección

La noticia se conoció por medio del reconocido periodista Fabrizio Romano, quien dio la noticia más triste para todos los aficionados de la selección europea. Asimismo, confirmó que Didier Deschamps ha decidido alejarse de los entrenamientos para poder estar a lado de su familia y despedirse de su madre.

Didier Deschamps

Didier Deschamps dejó a la selección de Francia tras el fallecimiento de su madre.

“Triste noticia desde EE.UU. ya que la madre del entrenador de Francia, Didier Deschamps, ha fallecido hoy. Deschamps viajará ahora de regreso a Francia para reunirse con su familia y despedirse de su madre, ha confirmado la Federación. No estará en el banquillo para el partido de Francia contra Noruega. Pensamientos y oraciones con Didier, su familia, su madre. DEP”, informó el mencionado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, el reconocido estratega no estará comandando el banquillo para el partido de Noruega por la última fecha del Mundial 2026, por lo que su lugar seguramente será ocupado por su asistente técnico: Guy Stephan.

¿Cuándo juegan Francia vs Noruega?

El duelo entre Francia vs Noruega está programado para disputarse este viernes 26 de junio. Este compromiso válido por la fecha 3 del Gripo I dará inicio desde las 2:00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio de Boston, más conocido como Gillete Stadium.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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