0
EN DIRECTO
Previa Colombia vs RD Congo por Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORCALENDARIOBRACKETSicon cupLA POLLA LIBERO

Cristiano Ronaldo respondió a sus críticos tras marcar un doblete en el Mundial: "Dijeron que debería retirarme"

El capitán de Portugal se despachó con un doblete en la victoria ante Uzbekistán y se refirió a las fuertes críticas que recibió tras su debut en el Mundial 2026.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo llegó a los 10 goles en la historia de los mundiales.
Cristiano Ronaldo llegó a los 10 goles en la historia de los mundiales. | Foto: AFP
COMPARTIR

Luego de un amargo debut ante República del Congo, Portugal consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien no solo se metió en la tabla de goleadores por el Botín de Oro, sino que llegó a los 10 goles y se convirtió en el único futbolista en convertir en seis mundiales consecutivos.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los principales goleadores del Mundial 2026.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland

Justamente ante los uzbecos, el delantero del Al-Nassr abrió el marcador apenas a los cinco minutos de empezar el partido con un buen remate en el área chica y después complementó su doblete antes del final de la primera parte. Tras ser elegido como el mejor jugador del encuentro, Cristiano Ronaldo habló con la prensa y dejó duras palabras contra sus críticos.

“Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, empezó diciendo el delantero de 41 años, quien se refirió a que no puede controlar lo que dicen los demás sobre supuestas peleas en el equipo y que se encuentran completamente unidos: ”El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la goleada de Portugal a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la goleada de Portugal a Uzbekistán

En cuanto a las críticas que recibe tras no haber podido marcar en el debut ante RD Congo, Cristiano Ronaldo señaló: “Sé que quien trabaja duro, Dios lo ayuda. Fue una semana dura, una oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol”.

Finalmente, admitió que fueron días duros, pero resistió y finalmente puede celebrar: “Pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en el fútbol. Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos”.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Portugal vs Colombia por Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver próximo partido de Cristiano Ronaldo

  2. Partidos del Mundial HOY, martes 23 de junio: programación, resultados y dónde ver

  3. Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano