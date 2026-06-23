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Cristiano Ronaldo respondió a sus críticos tras marcar un doblete en el Mundial: "Dijeron que debería retirarme"
El capitán de Portugal se despachó con un doblete en la victoria ante Uzbekistán y se refirió a las fuertes críticas que recibió tras su debut en el Mundial 2026.
Luego de un amargo debut ante República del Congo, Portugal consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien no solo se metió en la tabla de goleadores por el Botín de Oro, sino que llegó a los 10 goles y se convirtió en el único futbolista en convertir en seis mundiales consecutivos.
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Justamente ante los uzbecos, el delantero del Al-Nassr abrió el marcador apenas a los cinco minutos de empezar el partido con un buen remate en el área chica y después complementó su doblete antes del final de la primera parte. Tras ser elegido como el mejor jugador del encuentro, Cristiano Ronaldo habló con la prensa y dejó duras palabras contra sus críticos.
“Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, empezó diciendo el delantero de 41 años, quien se refirió a que no puede controlar lo que dicen los demás sobre supuestas peleas en el equipo y que se encuentran completamente unidos: ”El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”.
Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la goleada de Portugal a Uzbekistán
En cuanto a las críticas que recibe tras no haber podido marcar en el debut ante RD Congo, Cristiano Ronaldo señaló: “Sé que quien trabaja duro, Dios lo ayuda. Fue una semana dura, una oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol”.
Finalmente, admitió que fueron días duros, pero resistió y finalmente puede celebrar: “Pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en el fútbol. Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos”.
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