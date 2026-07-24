¿Se va? En Brasil revelan que Erick Noriega tomó determinante postura con su futuro en Gremio

Erick Noriega es uno de los jugadores peruanos que mejor desempeño viene teniendo en el fútbol del exterior. El 'Samurai' era una de las figuras de Gremio, donde era considerado un habitual titular. Sin embargo, en las últimas fechas ha perdido protagonismo y en Brasil revelaron que ha tomado una firme postura con su futuro.

Erick Noriega tomó determinante postura con su futuro en Gremio

El medio brasileño 'Portal do Gremista' reveló que el polifuncional futbolista no estaría nada contento luego de quedar fuera de la lista de convocados por Gremio en su último partido. De hecho, el citado portal informó que actualmente es considerado como la cuarta opción para ocupar la posición de pivote.

En ese contexto, el mencionado medio señaló que Erick Noriega le habría manifestado al técnico Luis Castro su deseo de volver a ser considerado como defensa central, con el objetivo de sumar minutos y recuperar la continuidad que había conseguido en esa posición.

Erick Noriega busca un cambio de posición en Gremio

“Al no lograr hacerse con un puesto fijo en el once titular, Erick Noriega ha perdido protagonismo en el cuerpo técnico. Actualmente, el peruano es la cuarta opción para el mediocampo, incluso por detrás de Zortea. Ante esta situación, el jugador habló con Luís Castro y le expresó su deseo de jugar como defensa durante el resto de la temporada”, mencionaron en su publicación.

Según indicaron, esta posibilidad cobra especial relevancia debido a que el 'Tricolor' habría decidido no contratar nuevos jugadores para esa zona del campo. Por ello, en teoría, Noriega tendría menos competencia en esa posición, aunque todo dependerá de la decisión final del comando técnico.

Números de Erick Noriega con Gremio

En lo que va de la temporada, Erick Noriega ha logrado tener varios minutos en Gremio, aunque su participación ha caído en los últimos encuentros. En su registros, figura que el 'Samurai' ha disputado 27 partidos con el 'Tricolor', donde ha marcado un gol y ha brindado tres asistencias.