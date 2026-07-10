Gremio puso astronómico precio a Erick Noriega tras interés de clubes de Italia: "Ofertas"

Erick Noriega es uno de los jugadores de la selección peruana que brilla en el extranjero, donde se convirtió en una de las figuras de Gremio y ha despertado gran interés en diversos equipos en el mercado de pases. En ese contexto, la prensa brasileña reveló que el club ya le puso precio a su salida.

Gremio puso astronómico precio a Erick Noriega tras interés de clubes de Italia

En los últimos días, se volvió a activar la opción de que Erick Noriega deje las filas de Gremio en el segundo tramo de la temporada, tras presuntamente haber perdido protagonismo con el nuevo comando técnico. Por ello, el medio 'Diario da Midia' reveló en su sitio web que el Tricolor ya adoptó una postura firme.

El cuadro brasileño no se cierra a mantener al 'Samurái' en sus filas, pues, ante su buena forma física, ve una posibilidad de obtener un beneficio económico. Por ello, definió en 10 millones de euros el precio base para iniciar las negociaciones.

Gremio puso 10 millones de euros como precio base la salida de Erick Noriega

“Gremio solo aceptará ofertas a partir de 10 millones de euros; el Atalanta es el principal club que se está siguiendo de cerca en este momento”, señaló el citado medio en su publicación.

De acuerdo con la información de la prensa brasileña, Gremio no se ve presionado para vender a Noriega, por lo que cualquier monto menor que esta cifra será rechazado de inmediato. Además, Atalanta no sería el único equipo que ha mostrado interés, pero sí el que más lo ha sondeado.

“Erick Noriega está en el punto de mira del Atalanta, y ha habido consultas desde España, Inglaterra y el Atlanta United de Estados Unidos”, remarcaron en su nota web.

Erick Noriega es el futbolista peruano más caro

En la última actualización de Transfermarkt, la cotización de mercado de Erick Noriega aumentó hasta los 5 millones de euros, la cifra más alta de su carrera. Este monto le permitió consolidarse como el futbolista peruano más valioso en la actualidad, por delante de Marcos López y Oliver Sonne.