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Ex Gremio impactó tras llegar a Campo Mar para los entrenamientos de Universitario
¿Nuevo refuerzo? Los hinchas de Universitario se llevaron una sorpresa después de que un ex Gremio fuera visto durante los entrenamientos del equipo en Campo Mar.
Universitario de Deportes mantiene sesiones intensas de trabajo para llegar en la mejor forma posible al Torneo Clausura, donde buscará imponer condiciones y forzar una definición por el título de la Liga 1 2026. En medio de ello, se hizo viral que un ex Gremio estuvo en Campo Mar durante las prácticas del plantel crema.
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Ex Gremio llegó a Campo Mar para los entrenamientos de Universitario
Estos días son relevantes para la dirección deportiva de Universitario, que busca fichajes para potenciar su plantel y darle mayores armas a Héctor Cúper. En ese sentido, los merengues fueron informados de la visita de un ex Gremio durante sus trabajos.
No obstante, no se trata de un fichaje para el primer equipo, sino de Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana, quien estuvo en los entrenamientos de la ‘U’ para observar los trabajos y sostener una reunión con integrantes del club.
Mano Menezes visitó los entrenamientos de Universitario
"Qué gusto tenerlo aquí, 'profe'. Hoy recibimos la visita de Mano Menezes y el comando técnico de la selección peruana en Campo Mar U", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales, junto a diversas fotografías.
En una de las imágenes, se aprecia un fraternal saludo entre Héctor Cúper y Menezes, dos de los técnicos más reconocidos del fútbol sudamericano. Además, recorrió el gramado de Campo Mar en compañía de Franco Velazco y Antonio García Pye.
Mano Menezes elogió las instalaciones de Universitario
Mediante una nota de prensa, la Federación Peruana de Fútbol compartió las palabras de Mano Menezes tras su visita a Campo Mar, donde agradeció la hospitalidad y elogió la infraestructura del recinto.
"Agradecemos a Universitario por la apertura y la excelente disposición para compartir esta jornada de trabajo. Es muy valioso que podamos intercambiar ideas, conocer nuestras respectivas planificaciones y construir una comunicación permanente que beneficie a la Selección Peruana y al desarrollo de los futbolistas. Además, felicitamos al club por contar con una infraestructura de primer nivel como Campo Mar U, un activo importante para el crecimiento del fútbol peruano", señaló el estratega.
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