Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario en medio del mercado de pases: "Evaluando..."

Universitario de Deportes sigue con sus trabajos para el inicio del Torneo Clausura. Los cremas saben que no pueden relajarse ante la necesidad de mejorar su rendimiento y pelear por el tetracampeonato. Con ese objetivo en mente, el DT Héctor Cúper considera tomar una inesperada medida sobre el futuro del club.

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Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario en medio del mercado de pases

El mercado de pases no ha sido el esperado para Universitario ya que, si bien concretó algunas incorporaciones, también sufrió bajas en su esquema. Por ello, el técnico evalúa tomar medidas para acercar al equipo al éxito.

Según indicó el periodista Gustavo Peralta, el comando técnico de la U, con Cúper a la cabeza, contempla la opción de cambiar el sistema de juego. Es decir, dejaría de lado el 3-5-2 que ha utilizado el equipo en los últimos tres años. Así, prueba variaciones con el plantel.

Universitario está probando variantes en su sistema durante su minipretemporada

“El comando técnico de Universitario de Deportes viene evaluando al equipo con el cambio de sistema. Se está probando mucho con el plantel actual y el amistoso ante Boys será clave para tomar decisiones finales sobre fichajes y posiciones (el‘6’ es fijo), a partir de los últimos movimientos en el club”, señaló el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

En esa línea, el periodista señaló que el próximo partido amistoso ante Sport Boys será crucial para tomar decisiones con respecto a las posiciones de cada jugador y a futuros fichajes que necesiten para fortalecer el sistema táctico.

Universitario busca reemplazo de José Carabalí

Uno de los golpes más importantes que han recibido los cremas para el Torneo Clausura es la salida de José Carabalí. El carrilero seguirá su carrera en LDU de Quito y la directiva de Universitario ya evalúa a su reemplazo. “Se viene analizando el mercado ecuatoriano y colombiano para un eventual reemplazo de Carabalí”, indicó Peralta.