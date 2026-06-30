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Volante se fue de Universitario y ahora firmó por club campeón en Liga 1: "Mucha ilusión"
Futbolista decidió dejar Universitario de Deportes y ahora es el flamante fichaje de un club de la Liga 1 de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes sigue armando su plantel para iniciar de la mejor forma el Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, también hay ciertos jugadores que pasaron por el club y ahora son flamantes fichajes de equipos de la primera división peruana: estamos hablando de Jack Carhuallanqui, quien ahora firmó por Juan Pablo II.
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Volante se fue de Universitario de Deportes y firmó por club de Liga 1
Juan Pablo II utilizó sus redes sociales para anunciar la contratación de Carhuallanqui, quien llega procedente de Piratas FC con el objetivo de sumar en el equipo y llegar al título nacional de la Liga 1 o clasificar a torneos internacionales.
Jack Carhuallanqui, exjugador de Universitario, es flamante fichaje de Juan Pablo II
“¡Bienvenido a tu nueva casa, Jack Carhuallanqui! Con compromiso, trabajo y mucha ilusión comenzamos este nuevo camino juntos. ¡Vamos con todo, Jack!”, escribió el club de Chongoyape.
Cabe mencionar que Jack Carhuallanqui perteneció a Universitario de Deportes hasta 2025 y ha jugado en diversos clubes peruanos como Ayacucho FC, Unión Comercio, FC San Marcos, Piratas FC y ahora Juan Pablo II.
¿Cómo le fue a Jack Carhuallanqui en Universitario?
Carhuallanqui empezó su carrera futbolística en las divisiones menores de Real América hasta 2017 y luego en Universitario hasta 2022, año en que fue promovido a la Sub-20 y luego a la reserva del club merengue.
Jack Carhuallanqui jugó en Universitario
Al ver que no iba a recibir oportunidad en el primer equipo, el volante de 22 años fue cedido a diversos equipos como Ayacucho FC y Unión Comercio, hasta que en 2025 salió del equipo para firmar por FC San Marcos.
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