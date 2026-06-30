José Carabalí deja fuerte mensaje a Universitario tras marcharse del club: "Ha sido algo..."

Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas tras comunicarles que José Carabalí no continuará más en el plantel para el retorno de la Liga 1 2026. En ese sentido, en medio de la molestia de los aficionados contra el futbolista ecuatoriano, al que incluso algunos llaman ‘mercenario’, se filtró el fuerte mensaje de despedida que tuvo el lateral izquierdo hacia la institución y toda su gente.

Previo a su partida, el canal oficial de la ‘U’ en YouTube decidió entrevistar al flamante fichaje de Liga de Quito, y en este diálogo le preguntaron qué significó el cuadro crema para él. Como sabemos, el extranjero llegó el año pasado a Ate y fue clave para poder obtener los títulos tanto del Torneo Apertura como Clausura, con lo que obtuvo la estrella número 30 para el club.

“He vivido lo mejor en mi vida futbolística. Haber quedado campeón con Universitario ha sido algo tan importante para mi vida. Me ha marcado como no te imaginas. A Universitario lo quiero mucho. Me voy feliz por haber ayudado a conseguir el tricampeonato”, indicó José Carabalí antes de marcharse de Universitario de Deportes y convertirse en refuerzo de LDU en Ecuador.

Recordemos que la partida del ecuatoriano obliga a la ‘U’ a realizar cambios en su plantel, aunque la ventaja es que tiene un nuevo cupo de extranjero habilitado para algún fichaje que quiera realizar. El mercado de transferencias en el fútbol peruano sigue abierto, y el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comienza dentro de algunas semanas.

Trayectoria de José Carabalí