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Filtran qué otro futbolista puede dejar Universitario tras partida de Carabalí: "Entiendo que..."
Tras la salida de José Carabalí, Universitario de Deportes puede perder a otro futbolista importante previo al inicio del Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes recibió un batacazo en su plantel tras confirmarse la repentina salida de José Carabalí, quien incluso pagó la cláusula para poder marcharse a Liga de Quito, de su natal Ecuador. Ahora, filtraron información sobre la posible salida de otra de sus principales figuras a menos de un mes para que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Te contamos de quién se trata.
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Mediante la transmisión más reciente del programa ‘Hablemos de MAX’, vía L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta reveló un dato sumamente importante sobre el equipo que le queda a la escuadra merengue de cara a la segunda parte de la temporada. Como sabemos, los de Ate han realizado diversas incorporaciones como Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz, pero las salidas pueden terminar pasándole factura al comando técnico.
“Entiendo que Cúper quiere tener el plantel completo, todavía no sale Miguel Silveira y quiere ver que jugador llega en esa posición, Jesús Castillo puede salir”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, confirmó que el otro elemento que puede marcharse de Universitario de Deportes es el conocido volante nacional, que tuvo pasado en Sporting Cristal y Gil Vicente de Portugal.
Jesús Castillo aún juega en Universitario.
Si se termina dando su salida, sería otro duro golpe en el mediocampo de la ‘U’, que hasta el momento no consigue otro ‘6’ para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Recordemos que el segundo certamen de la temporada inicia en menos de un mes y los merengues están obligados a ganarlo si quieren soñar con el tetracampeonato histórico del fútbol peruano.
Trayectoria de Jesús Castillo
Estos han sido sus únicos clubes:
- Sporting Cristal Juvenil
- Sporting Cristal
- Gil Vicente
- Universitario de Deportes
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