¿Y Universitario? Piero Quispe y los tres clubes que están en la pugna por su fichaje: "Otros horizontes"

Piero Quispe siendo noticia en el fútbol peruano luego de confirmarse su salida de Pumas UNAM de México. Dado que su intención era quedar como jugador libre a estas alturas de la temporada 2026, uno de los equipos que se le puso en el radar fue Universitario de Deportes. Sin embargo, ahora se conoció que hay tres equipos que pugnan por tener sus servicios.

Tres clubes pugnan por el fichaje de Piero Quispe

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Piero Quispe busca seguir su carrera en el exterior ante la falta de competitividad con Pumas UNAM y Sydney FC. Si bien se lo vincula con Universitario de Deportes, lo cierto es que hay tres clubes que están en el radar del volante: Huracán de Argentina, San José Earthqueakes de la MLS y Atlante de México.

El último equipo en mención es quien más cercanía ha tenido con Piero Quispe para hacerse de sus servicios. No obstante, aún no hay nada certero con relación al futuro del volante, por lo que se espera novedades con el pasar de las semanas, días u horas.

"En la semana va a viajar Piero Quispe y su representante a México para negociar con la gente de Pumas para romper el vínculo. Para Quispe y para su entorno no es viable continuar con el contrato o extenderlo para que se vaya a préstamo a otro lado. Creo que quieren ya quedar libres y buscar otros horizontes. En esos horizontes han aparecido Huracán de Argentina, San José de la MLS, pero el club que está más cerca de fichar a Piero Quispe es el Atlante de México", informó el periodista Gustavo Peralta.

Piero Quispe en el radar de tres clubes tras su salida de Pumas UNAM.

Universitario toma decisión sobre Piero Quispe

Desde tienda crema, se ha conocido que ahora no piensa en presentar una oferta por el pase de Piero Quispe. El equipo crema esta firme trabajando con el plantel actual y espera que bajo la dirección de Héctor Cúper se consigan todos los resultados esperados.