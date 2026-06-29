Universitario insiste por Piero Quispe y prepara un último intento para ficharlo

Universitario no renuncia al sueño de repatriar a Piero Quispe. Tras la rescisión de su contrato con Pumas de México, la directiva crema alista un último intento para convencer al volante de volver a Ate y reforzar al equipo en el Torneo Clausura.

La dirección deportiva considera que Quispe sería un fichaje de enorme impacto por su calidad, conocimiento del club y la jerarquía que podría aportar en la lucha por los objetivos del segundo semestre.

Sin embargo, la negociación no será sencilla. El mediocampista de la selección peruana mantiene como prioridad continuar su carrera en el extranjero y aguarda la llegada de propuestas para seguir compitiendo fuera del país.

Pese a ese escenario, en Universitario no bajan los brazos y buscarán presentar un proyecto deportivo que seduzca al talentoso volante en las próximas semanas.

En Ate confían en el vínculo que Quispe mantiene con la institución y esperan que el recuerdo de la histórica estrella 27, en la que fue una de las grandes figuras, pueda inclinar la balanza a favor de un esperado regreso.