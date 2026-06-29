Alianza Lima sorprende a sus hinchas con cuatro nombres nuevos: "Presentación oficial"

Alianza Lima se está preparando para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que la hinchada le pide refuerzos de élite a la administración. En medio de todo ello, el cuadro de Matute sorprendió al revelar cuatro nombres nuevos en una presentación oficial. Te contamos quiénes son.

Como se sabe, los blanquiazules tienen una enorme historia y se jactan de ser los únicos tetracampeones en la historia del fútbol peruano. Por tal razón, ahora saldrá a la venta un libro que resalta toda la grandeza del cuadro íntimo y así lo anunció el club a través de sus redes sociales.

“Tenemos el agrado de invitar a toda la familia aliancista a la presentación del Libro T3TR4CAMPEONES. Compartiremos con los autores la exposición de uno de lo más grandes hitos gloriosos de nuestra historia blanquiazul, firma de libros y exposición de las últimas copas obtenidas. ¡Los esperamos!”, indicó Alianza Lima.

Alianza Lima y su nuevo libro.

Junto al post se pueden ver los nombres de David Amez, Eduardo Salcedo, Rubén Ravelo y Adhemir Fanárraga, quienes son los autores del libro que cuenta la historia de, como dice su propio nombre, el histórico tetracampeonato que asegura haber conseguido el conjunto blanquiazul. Estos títulos son de 1931, 1932, 1933 y 1934.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Clausura 2026?

Alianza Lima debutará ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 7.00 p. m. en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.