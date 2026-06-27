Histórico jugador pidió a figura de Alianza Lima para la selección ecuatoriana: "Puede llegar"

La selección ecuatoriana cumple una gran campaña en el Mundial 2026, hasta el punto de lograr su clasificación a los dieciseisavos de final al vencer por 2-1 a Alemania. En medio de ello, Eduardo ‘Tanque’ Hurtado salió al frente para pedir la convocatoria de un jugador de Alianza Lima después de la cita mundialista: estamos hablando de Eryc Castillo.

Futbolista histórico de Ecuador pidió a figura de Alianza Lima para la selección ecuatoriana

Eduardo Hurtado llenó de elogios a Castillo por el gran nivel que muestra con Alianza Lima y aseguró que el extremo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El histórico exdelantero ecuatoriano incluso consideró que el momento actual del atacante debería abrirle nuevamente las puertas de la selección de Ecuador.

Eduardo Hurtado, futbolista histórico de Ecuador, pidió a Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, para la selección ecuatoriana

"Creo que después del Mundial puede tener una oportunidad en la selección absoluta. Ojalá siga manteniendo este nivel porque está jugando en una institución muy importante", sostuvo.

Asimismo, el popular Tanque destacó el rendimiento de los futbolistas ecuatorianos que militan en Liga 1, con especial énfasis en Castillo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez. Además, aseguró que Alianza Lima difícilmente dejará partir a sus figuras por la importancia que tienen dentro del plantel.

Video: PBO Campeonísimo

"Estamos muy contentos por el rendimiento que vienen mostrando. A Castillo, Gaibor o Vélez no creo que Alianza los deje salir tan fácilmente. Se habló mucho de un posible regreso de Castillo al fútbol ecuatoriano, pero lo que ha demostrado en la liga peruana ha sido muy importante para su crecimiento", afirmó en PBO Campeonísimo.

¿Cómo le va a Eryc Castillo en Alianza Lima?

Desde su llegada a Alianza Lima en 2025, Eryc Castillo se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto blanquiazul. Hasta el momento registra 63 partidos oficiales, con un saldo de 21 goles y 12 asistencias, números que respaldan el gran presente que atraviesa en el fútbol peruano.