Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Copa de la Liga: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Todo listo para el duelo entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la tercera jornada del grupo A de la Copa de la Liga Caliente 2026. Ambos equipos están citados en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador este domingo 28 de junio a partir de las 13.00 horas locales (18.00 horas GMT), con la transmisión de Bicolor+ en la plataforma de YouTube.

El elenco blanquiazul no pondrá a jugadores del primer equipo para este choque contra Alianza Atlético. Le seguirá dando minutos a Los Potrillos con el fin de que consigan ese anhelado resultado positivo que los ubique entre los dos primeros lugares de la tabla de posiciones del grupo A.

Actualmente, los íntimos son terceros en la clasificación con un solo punto tras el empate obtenido ante César Vallejo. Su choque ante Carlos Mannucci en Trujillo terminó en derrota por 3-1, lo que complica sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la Copa de la Liga Caliente 2026. Al frente tendrá a un conjunto piurano que suma puntaje perfecto tras superar a los elencos trujillanos, por lo que querrá cerrar con broche de oro su presentación en el Estadio Hugo Sotil.

Eso sí, vale aclarar que, de darse un triunfo de Carlos Mannucci sobre César Vallejo en el compromiso que se jugará en simultáneo, a Alianza Lima no le alcanzará ni la victoria para ocupar ese segundo lugar del grupo A que le da acceso a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima anuncia su partido ante Alianza Atlético.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la Copa de la Liga Caliente 2026 se juega el domingo 28 de junio en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. El cuadro íntimo necesita la victoria a como dé lugar para soñar con la clasificación a octavos de final.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

El compromiso entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 inicia a las 13.00 horas locales (18.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en diferentes países:

México: 12.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 14.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 15.00 horas

España: 20.00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético se verá por la señal en vivo de Bicolor+ en la plataforma de YouTube, totalmente gratis.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Alianza Lima: De la Cruz, Gómez, García, Velásquez, Alarcón, González, Aramburu, Neciosup, Paladines, Matzuda y Motta.

Alianza Atlético: Hermoza, Perleche, Guzmán, Luján, Gordillo, Delgado, Díaz, Pérez, Del Castillo, Muñoz y Barreda.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Alianza Atlético se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Lima en esta jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas: