Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: el inédito once del club blanquiazul en la Copa de la Liga

Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético el domingo 28 de junio, en la tercera jornada del grupo A de la Copa de la Liga 2026, en un encuentro que se disputará en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, en Lima. A continuación, te mostramos las posibles formaciones que podrían utilizar los entrenadores de ambos conjuntos para este compromiso.

Alineación de Alianza Lima vs Alianza Atlético

De la Cruz, Gómez, García, Velásquez, Alarcón, González, Aramburu, Neciosup, Paladines, Matzuda y Motta.

Alineación de Alianza Atlético vs Alianza Lima

Hermoza, Perleche, Guzmán, Luján, Gordillo, Delgado, Díaz, Pérez, Del Castillo, Múñoz y Barreda.

Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético por la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará el domingo 28 de junio del 2026 desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. A continuación, te contamos el horario en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.00 p. m.

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa Caliente?

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético, correspondiente a la Copa de la Liga 2026, también llamada Copa Caliente, podrá verse en la plataforma de YouTube de Bicolor+. Además, el seguimiento minuto a minuto estará disponible en Líbero.pe.