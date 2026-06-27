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Lacoste dio fuerte calificativo a Alianza tras perder semifinal de la Liga Femenina: "Un..."

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Alianza Lima en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, aumentando la tensión de cara al partido de vuelta.

Luis Blancas
Stephanie Lacoste dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras perder en la semifinal de la Liga Femenina 2026
Stephanie Lacoste dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras perder en la semifinal de la Liga Femenina 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes cayó 1-0 frente a Alianza Lima en el partido de ida de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, disputado en el Estadio Hugo Sotil, en Villa El Salvador. Tras ese resultado, la capitana del conjunto crema, Stephanie Lacoste, tomó la palabra para referirse con un calificativo contundente al equipo blanquiazul.

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Stephanie Lacoste dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras perder en la semifinal de la Liga Femenina 2026

Lacoste valoró el nivel mostrado por Alianza en la primera semifinal del Apertura de la Liga Femenina y reconoció que Universitario sabía que tendría al frente a un rival de mucha jerarquía. Sin embargo, la capitana crema dejó en claro que el plantel confía plenamente en revertir la serie en el partido de vuelta.

La defensora uruguaya destacó que el clásico fue muy disputado y aseguró que el equipo ya trabaja para corregir los errores cometidos. "Sabíamos que sería un partido complicado porque enfrentábamos a un gran equipo. Ahora toca corregir lo que hicimos mal y preparar la próxima semifinal, que para nosotras será una final", señaló en diálogo con Bicolor+.

Alianza Lima ganó 1-0 a Universitario en la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina

Alianza Lima ganó 1-0 a Universitario en la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina

Pese a la derrota, Lacoste resaltó la actitud de sus compañeras y aseguró que Universitario mantiene intacta la ilusión de eliminar a Alianza Lima. "Estoy contenta por la entrega de mis compañeras, dejaron todo en la cancha y estamos muy confiadas en sacar adelante el siguiente partido", afirmó.

Finalmente, la zaguera hizo un llamado a los hinchas cremas para que acompañen al equipo en el encuentro decisivo, convencida de que el respaldo desde las tribunas será determinante para buscar la remontada. "El apoyo de la hinchada será muy importante, será ese plus que necesitamos para darle vuelta a la serie y regalarles una alegría", concluyó.

Universitario vs Alianza Lima por el duelo de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina 2026

El encuentro de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario y Alianza Lima se disputará el sábado 4 de julio, a las 18:00 horas de Perú, en el estadio Monumental de Ate. Alianza Lima afrontará el partido con ventaja, luego de imponerse 1-0 en el duelo de ida.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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