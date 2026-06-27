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Ex Atlético Grau manifestó su algarabía por volver a jugar en Universitario: "Estoy contento"
Exfigura de Atlético Grau reveló su felicidad por volver a ser futbolista de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes concretó el fichaje de un futbolista que pasó por Atlético Grau y ahora reveló su felicidad por volver a vestir los colores del club crema, ya que anteriormente también fue parte del equipo en temporadas pasadas: estamos hablando de Adrián Quiroz.
Exfutbolista de Atlético Grau reveló su felicidad por volver a ser jugador de Universitario
Luego del entrenamiento de fútbol efectuado en las instalaciones de Campo Mar, el volante Quiroz ofreció declaraciones sobre su actualidad en Universitario. En sus palabras, destacó la satisfacción que siente por regresar al club crema y reafirmó su compromiso de cara al arranque del Torneo Clausura.
Adrián Quiroz volvió a Universitario tras su buen paso en Los Chankas
El volante de 27 años expresó su satisfacción con la actuación del equipo en el amistoso más reciente frente a Atlético Grau, partido que formó parte de la preparación del cuadro merengue para la reanudación de la Liga 1.
"Estoy contento de volver a la 'U'. Fue un buen partido ante Atlético Grau, que nos sirve como preparación para el inicio del Clausura, preparándome de la mejor manera para poder tener minutos", expresó Quiroz.
El futbolista también resaltó la relevancia de mantener la concentración en esta nueva etapa dentro del plantel a las órdenes del comando técnico crema, y asumió con madurez el desafío de pelear por un lugar en el equipo titular. “Asumo este momento con mucha responsabilidad”, señaló, reafirmando su compromiso con el club.
Adrián Quiroz jugó en Atlético Grau
Adrián Quiroz integró las filas de Alético Grau en 2021, después de dejar Universitario de Deportes ante la falta de oportunidades en el primer equipo. El volante debutó en la Liga 1 con el conjunto piurano y, en total, disputó 36 encuentros y marcó un solo gol hasta que su vínculo con el club concluyó en 2022.
Adrián Quiroz volvió a ser futbolista de Universitario
Tras una destacada campaña con Los Chankas y su convocatoria a la selección peruana por parte de Mano Menezes, Universitario de Deportes volvió a apostar por Adrián Quiroz, quien en su etapa juvenil formó parte de las divisiones menores del club crema. El volante tiene ahora vínculo contractual hasta diciembre de 2028
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